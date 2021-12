Sieben Siege beim Heimspiel für den RSV Löwe

Die Kunstradfahrerinnen und -fahrer des RSV Löwe Gifhorn sind beim 1. Bezirkspokal des Radsportbezirks Braunschweig in sieben Konkurrenzen an den Start gegangen – und trugen in allen sieben den Sieg davon. Insgesamt standen stolze zwölf Podestplätze aus Sicht des RSV Löwe zu Buche.

Den größten Anteil an dieser Bilanz haben die U19-Juniorinnen der Gifhorner. Paula Busse sicherte sich mit einer fehlerfreien Kür und 93,44 Punkten souverän Rang 1. Auf den Plätzen 2 und 3 landeten Maria Wohltmann (64,48 Punkte) und Sina Effinghausen (54,53). Linnéa Gellert, die zum ersten Mal in dieser Altersklasse an den Start gegangen war, wurde mit 43,34 Punkten und ihrer persönlichen Bestleistung Sechste.

Bei den Frauen gingen mit Jennifer Zauter und Mona Komnick ausschließlich Gifhornerinnen an den Start. Komnick (81,65) entschied im Einzel das vereinsinterne Duell mit Zauter (76,04) bei einem Vorsprung von etwas mehr als fünf Punkten für sich. Die damit bereits einmal siegreichen Komnick und Busse waren im 2er der Frauen zwar konkurrenzlos, dennoch gelang ihnen mit 66,45 Punkten eine persönliche Bestleistung.

Bei den Schülerinnen der Altersklasse U15 kam es zu einem Dreikampf, den Alenia Lammers als einzige RSV-Starterin für sich entschied. Ihre beiden Konkurrentinnen hatten Lammers’ 49,25 Punkten nichts entgegenzusetzen und mussten sich der Gifhornerin deutlich geschlagen geben. Deutlich knapper war die Angelegenheit für Emma Kriebel. Das RSV-Talent verbuchte 34,79 Punkte und 0,6 Zähler mehr auf ihrem Konto als Lena Sander (RC Einigkeit Othfresen), die sie damit auf den Silberrang verwies. Auf den Plätzen 3 und 4 folgten mit Maja Rutsch (28,08) und Milla Preuß (26,88), die erstmals in einem Wettkampf an den Start ging, Gifhornerinnen.

Mit Bennet Strehle wurde ein weiterer Debütant der Gifhorner bei den Schülern U11 Dritter mit 16,16 Punkten). Jacob le Campion (26,24) durfte sich indes über den Tagessieg freuen. Ohne Konkurrenz wurde Edda Schink (Schülerinnen U9, 13,69) Erste.

RSV-Vorsitzender Andre Komnick bilanzierte: „Für den RSV Löwe war es trotz 2G-plus ein äußerst erfolgreicher Wettkampf, so dass sich der ganze Aufwand um die Hygienemaßnahmen und die sich ständig ändernden Coronaauflagen doch gelohnt hat.“

