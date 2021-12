Die Doppel sind im Derby der Schlüssel zum Erfolg für die SG

Gifhorn. Für Badminton-Regionalligist Gifhorn/Nienburg steht zum Jahresabschluss ein Derby an: Es geht zu Hause gegen die SG Vechelde/Lengede.

Derbyzeit zum Jahresausklang: Mit dem Nachbarschaftsduell gegen die SG Vechelde/Lengede endet für Badminton-Regionalligist SG Gifhorn/Nienburg am Samstag (16 Uhr, OHG-Sporthalle am Brandweg) die Hinrunde. Und die Vorgabe für die Hausherren ist denkbar einfach: „Wenn wir dranbleiben wollen, dann müssen wir gewinnen“, unterstreicht Teamsprecher Dennis Friedenstab.

Als Tabellendritter liegen die Gifhorner aktuell zwei Zähler hinter Spitzenreiter SV Harkenbleck – und haben damit weiterhin „alles selbst in der Hand. Und das soll auch so bleiben“, macht Friedenstab deutlich, dass es – bei aller Freundschaft, die zwischen den Vereinen herrscht – keine Geschenke für die Gäste geben soll. „Ich bin ganz guter Dinge für das Derby“, sagt Gifhorns Teamsprecher. „Man kennt sich in- und auswendig.“

Kein Wunder, schließlich stehen sich auf beiden Netzseiten Spielerinnen und Spieler gegenüber, die früher für den anderen Verein aufgeschlagen haben – Henning Zanssen, Leif-Olav Zöllner oder Benjamin Dieckhoff auf Vechelder Seite beispielsweise. Oder Patrick Thöne und Stefanie Bolle, die inzwischen für die Gifhorner auf Punktejagd gehen. „Solche Spiele machen mehr Spaß, als wenn du gegen Hamburg oder Berlin spielst“, meint Dennis Friedenstab.

Als Schlüssel zum Erfolg sieht er im Duell der Nachbarn die Doppel an. „Wenn wir die gewinnen, sieht es gut aus für uns. Ich denke, in den Einzeln sind wir schon etwas besser besetzt“, erklärt Friedenstab: „Auch bei den Damen, da Sarah Findlay spielt.“ Die Schottin kann dabei sein, die Österreicherin Martina Nöst dagegen nicht aufgrund der 2G-Regel. „Außerdem liegt Thies Huth zurzeit flach. Sonst können wir aber aus dem Vollen schöpfen“, macht der SG-Sprecher deutlich, dass die personellen Voraussetzungen aufseiten der Gifhorner vor dem Derby gut sind.

