Coach des FC Brome wegen unsportlichen Verhaltens bestraft

Das Sportgericht hat in der Causa „Brome gegen Barnstorf“ ein Urteil gesprochen: Bromes Trainer Marc-Oliver Schmidt muss aufgrund einer Aussage, die in einem Wortgefecht mit der gegnerischen Bank gefallen ist, wegen unsportlichen Verhaltens eine Geldstrafe bezahlen.

Das Gericht habe diese Entgleisung laut Aussage von Bromes Spartenleiter René Wedekind lediglich als unsportliches Verhalten gewertet, „weil die Beleidigung nicht an eine bestimmte Person gerichtet wurde“. Der Wortlaut der Beleidigung („Was willst du, Schwarzauge?“) wurde auch vom Schiedsrichter in einem Sonderbericht zu Protokoll gebracht und bei der Verhandlung am 5. Januar für die Entscheidungsfindung zurate gezogen.

Der FC Brome und auch Marc-Oliver Schmidt haben das Urteil und auch die Strafe akzeptiert. Für den FCB ist dieses Thema damit beendet. Für den Bromer Trainer wird es abgesehen von der Strafe keine weiteren Konsequenzen geben. Wedekind: „Wir haben viel gesprochen, und wir stehen hundertprozentig hinter Olli und der Mannschaft. Die Mannschaft und der Trainer haben jetzt in der Rückrunde Woche für Woche die Gelegenheit, wieder Werbung für den Verein zu machen, indem sie diszipliniert auftreten.“

Wedekind macht klipp und klar deutlich, dass ein weiteres Fehlverhalten in diese Richtung nicht noch einmal toleriert werde. Aber „mit dem Sportgerichtsurteil ist für uns der Vorfall jetzt abgehakt, und wir konzentrieren uns wieder zusammen aufs Sportliche“. Er betont abschließend aber auch noch mal in aller Deutlichkeit: „Wir wollen dieses Fehlverhalten überhaupt nicht gutheißen. Wir möchten aber auf jeden Fall widersprechen, dass bei Marc-Oliver irgendein rassistisches Gedankengut dahintersteckt. Er war maßgeblich daran beteiligt, dass wir von Ralf Thomas (Vorsitzender des NFV Kreis Gifhorn, Anm. d. Redaktion) für unsere Flüchtlingsarbeit ausgezeichnet wurden.“

Zum Hintergrund: Nach dem Spiel der Bezirksliga-Meisterrunde am 21. November des zurückliegenden Jahres zwischen dem FC Brome und dem SV Barnstorf hatten die Gäste den Heimtrainer beschuldigt, dass er gegenüber der Barnstorfer Bank rassistische Beleidigungen geäußert haben soll (wir berichteten).

