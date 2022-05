VfL Wahrenholz schrammt knapp an einer Sensation vorbei

Die FSV Schöningen ist zurzeit in der Fußball-Landesliga das Maß aller Dinge und nach elf Siegen in Folge als Tabellenführer auf dem Weg in die Oberliga. Doch der VfL Wahrenholz, seines Zeichens Spitzenreiter der Bezirksliga-Meisterrunde, hat der FSV im Viertelfinale des Bezirkspokals alles abverlangt. Am Ende mussten sich die Mannen vom Taterbusch mit 0:1 (0:0) geschlagen geben, doch für die eigene Leistung grämen musste sich in Wahrenholz gewiss keiner.

„Wir sind als Underdog in dieses Spiel gegangen, haben uns tief hinten reingestellt und auf Umschaltmomente gelauert“, erklärte Wahrenholz’ Co-Trainer Jan Schöbel, der den weiterhin erkrankten Chefcoach Thorsten Thielemann an der Seitenlinie vertrat. Der VfL habe in Durchgang 1 lediglich zwei bis drei Halbchancen zugelassen. Zum Vergleich: Am Wochenende führte Schöningen mit einer ähnlichen Aufstellung im Landesliga-Spiel beim SV Grün-Weiß Calberlah bereits mit 5:0. „Wir haben es extrem gut verteidigt“, sagte Schöbel.

Der Start in den zweiten Durchgang verlief aus Sicht der Gastgeber aber nicht nach Wunsch. Keine 180 Sekunden waren nach Wiederanpfiff gespielt, als Dominik Elsner die Rot-Weißen in Führung brachte. „Wir haben uns davon nicht aus der Ruhe bringen lassen und unseren Stiefel weiter durchgezogen“, lobte Schöbel. Wer glaubte, dass der FSV-Motor nun so richtig ins Laufen kommen würde, sah sich getäuscht. Die Gäste kamen zwar zu Möglichkeiten, klare Gelegenheiten blieben allerdings Mangelware. „Wir waren ganz nah dran an der Sensation“, verdeutlichte der Co-Trainer der Wahrenholzer, schließlich brauchte es nur einen Treffer für die Lotterie Elfmeterschießen.

Dieses Tor war den Schwarz-Gelben nicht vergönnt, aber: „Es war eine überragende Leistung, alle haben am absoluten Limit gespielt. Wir sind alle sehr zufrieden.“

VfL: Ganz – Germer (83. Meyer), Jansen, Schön (70. Fricke), Müller, Janetzko, Bulach, Vespermann, Pieper (70. Klösel, 83. Balke), J. Koch, Heinneicke.

Tor: 0:1 Elsner (48.).

