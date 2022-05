SSV Kästorf: Chancen über Chancen – aber keine Punkte

„Nedi“ Subotic und Kästorf ließen gegen Hainberg (in Grau) etliche Möglichkeiten aus.

„Seit ich Trainer in Kästorf bin, hatten wir in einem Spiel noch nie so viele Torchancen“, betonte Sajmir Zaimi, Trainer des Fußball-Landesligisten SSV, nach dem Heimspiel gegen den SC Hainberg. Und doch standen die Rot-Weißen ohne Punkte da. Gegen den abstiegsbedrohten SC verloren die Kästorfer mit 1:2 (0:1) – und sorgten damit für eine Portion Ratlosigkeit bei ihrem Trainer.

„In der ersten Halbzeit hatten wir ein Chancenverhältnis von 8:1. Es hat aber im Abschluss gehapert, wir waren nicht heiß genug, das Tor zu machen“, nannte Zaimi erste Erklärungsansätze für den Chancenwucher, den seine Mannschaft betrieben hatte. „Aus abseitsverdächtiger Situation bekommen wir das 0:1 und gehen damit in die Halbzeit. Obwohl wir 4:0 führen müssen“, haderte Zaimi.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Wir wollten dann so weiterspielen, es hatte alles gepasst. Aber auch in der zweiten Halbzeit sind wir vor dem Tor kläglich gescheitert“, sagte Zaimi. Nach einem Abstimmungsproblem zwischen den Innenverteidigern Christian Palella und „Nedi“ Subotic fiel das 0:2. Noah Mamalitsidis brachte mit dem Anschlusstor die Hoffnung zurück, ein weiterer Treffer gelang dem SSV aber nicht. Zaimi berichtete mit einer Portion Galgenhumor: „Der Gegner hat uns gefragt, wie viele Chancen wir eigentlich noch brauchen.“

SSV: Hoßbach – Nurdogan (89. Zaimi), Subotic, Palella, Saikowski – Tsampasis, Irek, Zeqiri (67. Kammel) – Demirci (71. Brendler), Drangmeister, Mamalitsidis.

Tore: 0:1 Lukas (11.), 0:2 Goddon (77.), 1:2 Mamalitsidis (80.).

tim

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de