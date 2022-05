MTV Gamsen erwartet keine Nachbarschaftshilfe

Zwei Abendspiele gibt es am Mittwoch in der Abstiegsrunde der Fußball-Bezirksliga. Dabei kommt es auch zu einem Derby, dass für das eine Team von enormer Bedeutung ist.

Das vierte Derby der Saison zwischen Wilsche und Gamsen

VfR Wilsche-Neubokel – MTV Gamsen (Mittwoch, 19 Uhr). Derby, das Vierte; Derby, das für diese Saison Letzte. Oder doch für längere Zeit? Die Gäste aus Gamsen befinden sich weiterhin in akuter Abstiegsgefahr. Und Nachbarschaftshilfe darf der MTV vom VfR nicht erwarten. „Wir wollen gegen alle Gegner ohne Wenn und Aber gewinnen – ob es nun Gamsen oder Reislingen ist“, versichert VfR-Trainer Bernd Huneke, dem auch nicht entgangen ist, dass die Formkurve der Gamsener zuletzt deutlich nach oben zeigt. „Sie haben sich ziemlich gemausert und auch gepunktet in den letzten Wochen. Wir wissen, was auf uns zukommt.“

Seit vier Spielen ist der MTV ungeschlagen, mit dementsprechend breiter Brust fährt das Team von Gamsens Coach Sebastian Ludwig zum Duell mit dem Nachbarn. „Wir sind in den letzten Wochen eine richtige Einheit geworden“, berichtet Ludwig, dass sich sein kleiner Kader zusammengerauft hat. Ein eingeschworener „Haufen“ also, der bereit ist, für den Klassenerhalt alles zu geben. „Wir sind uns sicher, dass wir in die Bezirksliga gehören!“ In den bisherigen drei Derbys gegen Wilsche sah es für Gamsen allerdings nicht so gut aus. „Vor allem von der Leistung her war das nicht gut von uns“, ergänzt der MTV-Trainer. „Da ist noch Wiedergutmachung gefordert. Aber Wilsche wird uns ganz sicher nichts schenken.“ Daher fordert Ludwig von seinem Team, die Wilscher in deren eigenen Eigenschaften „zu übertrumpfen. Wir müssen gallig und giftig sein!“ Spielerisch sieht der MTV-Coach sein Team, „wenn wir unsere Leistung abrufen“, mit Wilsche „auf Augenhöhe“.

Gamsener Neuzugang kommt aus der Kreisklasse Peine

Ludwig verkündete im Zuge der Vorschau zwei personelle Veränderungen in seinem Kader. Ab Sommer wird Kai Kirchkessner das Trikot der Gamsener überstreifen. Zuletzt war der Neffe von Ex-MTV-Akteur Robert Dickhoff beim TSV Viktoria Ölsburg (1. Kreisklasse Peine) aktiv. Ihn zog es aber beruflich in die Region „und ist zudem nach Gamsen gezogen“, erläutert Ludwig. Nicht mehr dabei sein wird in der kommenden Spielzeit hingegen Jonathan März (Ziel unbekannt).

Lupo Martini Wolfsburg II – TSV Hillerse (Mittwoch, 19.15 Uhr). „Ein Spiel, das eigentlich niemand mehr braucht“ – so betitelt Hillerses Trainer André Brömel das Gastspiel seines TSV bei der Oberliga-Reserve von Lupo. Das letzte Saisonspiel der Hillerser, es ist im Grunde tatsächlich nur ein „Pflicht-Freundschaftsspiel“. Für Brömel ist es in Wolfsburg „das Allerwichtigste, dass sich jetzt nicht noch einer verletzt – vor allem auf dem Kunstrasen dort“. Er sei froh, dass die Saison nach dieser Partie dann endlich durch ist. Die Abschlussfeier fand so oder so schon am vergangenen Wochenende statt.

In puncto Neuzugänge hat der TSV noch einige Eisen im Feuer. „Wir führen viele Gespräche, aber es ist noch nichts spruchreif. Nach einer weiteren Offensivkraft halten wir aber noch die Augen offen“, verrät Brömel.

