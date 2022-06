Müden muss seine „Hausaufgaben machen“ – und hoffen!

Gifhorn. In der Fußball-Kreisliga B gibt es am letzten Spieltag einen Abstiegsdreikampf. Die Protagonisten: Hillerse II, Müden-Dieckhorst und Kästorf II.

Sie sind am letzten Spieltag noch in den Abstiegsdreikampf verwickelt: der TuS Müden (in Gelb) und der TSV Hillerse II.

Die Entscheidungen an der Spitze der Fußball-Kreisligen ist gefallen – mit dem uneinholbaren SV Groß Oesingen (Staffel A) und dem FC Schwülper, der in der Staffel B 3 Punkte und 30 Tore Vorsprung hat, stehen die Staffelmeister fest, die den Bezirksliga-Aufsteiger im direkten Duell ermitteln werden. Am anderen Ende der Tabelle geht es am letzten Spieltag dagegen noch einmal spannend zu.

Kreisliga A

Gelingt dem SV Osloß am letzten Spieltag noch der Sprung weg vom ersten Abstiegsrang? Mit einem Heimsieg gegen den SV Westerbeck könnte das Team von Coach Erik Hellfeuer in der Tabelle noch am Wesendorfer SC vorbeiziehen und auf den drittletzten Platz klettern, sofern der WSC seine Auswärtsaufgabe beim FSV Vorhop-Schönewörde nicht siegreich gestaltet.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kreisliga B

SV Triangel – SV Meinersen-Ahnsen-Päse (So., 15 Uhr). Hier geht’s praktisch um nichts mehr! Die Hausherren werden die Saison sicher als Zweiter beenden – die Meinerser bleiben im schlechtesten Fall Vierter. „Wir würden aber schon gerne noch Dritter werden und somit unser Saisonziel erreichen“, sagt Gästecoach Ron Glindemann.

TSV Hillerse II – SV Leiferde (So., 15 Uhr). Auch wenn durch das Sportgerichtsurteil aus dem 2:0 gegen Meine ein 0:5 wurde: Die Hillerser haben im Abstiegsdreikampf die besten Karten. Denn sie haben es in eigener Hand und müssen im Falle eines Sieges nicht auf die anderen Plätze schauen. „Wir können sowieso nur das Spiel spielen und nichts anderes beeinflussen“, konstatiert TSV-Trainer Daniel Lütge, der aktuell nur mit „13, 14 Mann“ fest planen kann. „Dann müssen die eben zeigen, dass sie trotzdem gegen Leiferde gewinnen können“, betont Lütge. „Unser Minimalziel ist auf jeden Fall ein Punkt.“

FC Schwülper – SSV Kästorf II (So., 15 Uhr). „Vollgas“ kündigt Schwülpers Meistercoach Marvin Homann vor dem Duell mit den Kästorfern an, die im Abstiegskampf selbst zumindest einen Punkt holen müssen. „Wir wollen uns nicht zurücklehnen und auch keine Experimente machen. Wir werden mit der stärksten Mannschaft spielen, die wir aufbieten können“, unterstreicht Homann, der mit Blick aufs Aufstiegsspiel gegen Oesingen am 25. Juni im Rhythmus bleiben will. „Außerdem spielen zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte Schwülpers drei Herrenmannschaften an einem Tag zusammen. Das ist ein guter Rahmen für eine Art Saisonabschluss. Natürlich wollen wir da auch gewinnen“, sagt Homann.

TuS Müden-Dieckhorst – TSV Meine (So., 15 Uhr). „Die Abhängigkeit ist ja noch gegeben, es wäre schöner gewesen, wenn wir alles selbst in der Hand hätten“, sagt Müdens Coach Sven-Arne Börner und schiebt nach: „Wir müssen erst einmal unsere Hausaufgaben machen – und dann erst auf die anderen schauen.“ Und diese Hausaufgaben sind alles andere als leicht für den personell gebeutelten TuS. „Es gibt wirklich einfachere Aufgaben, als das Spiel gegen den Letzten unbedingt gewinnen zu müssen“, meint Börner.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de