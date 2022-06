Meisterlich! Gleich fünfmal gibt’s das Double

Mehr geht einfach nicht! In den Endspielen der Gifhorner Fußball-Kreispokalwettbewerbe triumphierten letztlich die Favoriten – und ließen ihrer Meisterschaft auch den Cupgewinn folgen. Gleich fünfmal wurde das Double gefeiert – von den Herren des FC Schwülper II bis hin zu den Altsenioren des MTV Isenbüttel.

NFV-Kreis-Pokal, Herren

FC Schwülper II – SV Volkse-Dalldorf 5:3 n. E. (0:0). Tore: Fehlanzeige.

„Es war ein echtes Finale – und das am wärmsten Tag des Jahres“, meinte FC-Coach Thomas Bollonia, dem seine Mannschaft mit dem Pokalsieg ein nachträgliches Geschenk zum 50. Geburtstag bereitete. „Für uns war es eine perfekte Saison.“ Mit der Maximalausbeute von 30 Punkten in zehn Spielen und 62:3 Toren hatte sich Schwülper bereits souverän die Meisterschaft in der 2. Kreisklasse D gesichert.

Im Finale in Rothemühle ging es mit der SV Volkse-Dalldorf gegen einen bisherigen Staffelgefährten. „Anders als in der Saison hat es Volkse aber noch besser geschafft, wenige Torchancen für uns zuzulassen“, erklärte Bollonia und fügte an: „Wir hatten schon deutlich mehr Ballbesitz, haben uns aber in Halbzeit 1 nicht eine vielver­sprechende Chance herausgespielt.“

Im zweiten Durchgang lief es dann scheinbar besser für die Gastgeber, die nun „zwei, drei 100-prozentige Möglichkeiten“ hatten, die sie jedoch ausließen. Somit blieb es nach 90 Minuten torlos – und das Elfmeterschießen musste entscheiden. Während für Schwülper mit Klenke, Pollmann, Maier, Hinze und Ipse alle Schützen verwandelten, leisteten sich die Volkser einen Fehlschuss – die Treffer von Kaufmann, Albrecht und Brennecke reichten nicht.

Dennoch feierten nachher „bei grandioser Stimmung“ beide Mannschaften. „Es gab noch viele freundschaftliche Gespräche mit den Spielern und natürlich auch unter uns Trainern“, berichtete Bollonia.

Westedt-Pokal, Altherren

SG Isenbüttel-Triangel-Platendorf – SV GW Calberlah 2:4 (0:2). Tore: 0:1 Bleistein (4.), 0:2 Ullrich (24.), 1:2 Jansen (48./FE), 1:3 Bleistein (49.), 2:3 Jansen (62./FE), 2:4 Remus (70.+2).

Nach 18 Siegen in 18 Punktspielen der 1. Kreisklasse haben die Grün-Weißen auch das letzte Pflichtspiel für sich entschieden – „und das auch insgesamt verdient“, wie Calberlahs Spielertrainer Philip Plagge befand: „Wir haben vorne vieles liegen lassen und es am Ende durch die zwei unnötigen Elfmeter selbst ein wenig spannend gemacht.“ Erst in der Nachspielzeit erlöste Jonas Remus die Gäste in Triangel mit dem Treffer zum 4:2.

„Aber auch ein Kompliment an den Gegner, der uns ordentlich gefordert und auch in der ,dritten Halbzeit’ überzeugt hat“, sagte Plagge mit einem Schmunzeln. „Wir haben nach dem Spiel gemütlich mit beiden Mannschaften zusammengesessen – so wie es sich nach einem Altherren-Pokalfinale auch gehört“, betonte Calberlahs Coach.

Nothmann-Pokal, Altsenioren

MTV Isenbüttel – SV Gifhorn 4:2 (1:1). Tore: 1:0 Stöbermann (15.), 1:1 Jatzkowski (29./9 m), 2:1 Damker (50.), 2:2 Heimplätzer (51./ 9 m), 3:2, 4:2 Stöbermann (58., 60./9 m).

Der gastgebende Kreismeister und der Kreisliga-Dritte aus Gifhorn schenkten sich nichts im Finale und lieferten sich „ein spannendes Spiel mit einem guten Niveau und hohen Tempo“, wie Isenbüttels Torjäger Dennis Stöbermann hervorhob: „Wir sind zweimal in Führung gegangen – und haben zweimal wieder den Ausgleich hinnehmen müssen.“

Doch die Hehlenrieder drehten zum Ende der Partie noch einmal auf – und durften sich auf die Treffsicherheit ihres Knipsers verlassen. „Stöbi“ schnürte noch seinen Dreierpack und ließ die Isenbütteler somit jubeln. „Zum Schluss waren wir doch einfach besser und haben das Spiel auch verdient gewonnen“, meinte Stöbermann, der zudem eine faire Partie erlebt hatte.

Kreispokal, Frauen

SG Hoitlingen-Eischott – SV Tülau/Voitze 5:1 (3:1). Tore: 1:0 Strauss (10.), 2:0 Elsner (16.), 2:1 Schömers (18.), 3:1, 4:1 Rossmeisl (35.+5, 47.), 5:1 Klopp (54.).

Nach zwei knappen Ligaduellen (2:2, 2:1) war’s im Kreispokal-Finale eine klare Angelegenheit für den Kreisklassen-Meister: Die Fußballerinnen der SG Hoitlingen-Eischott bezwangen in Kästorf den Vizemeister SV Tülau/Voitze souverän mit 5:1 (3:1).

Peter-Jörgensen-Pokal, Herren

SV Westerbeck III – SSV Kästorf 4:0 (2:0). Tore: 1:0, 2:0, 4:0 Andreas Ehne (23., 29., 65.), 3:0 Matthias Mai (62.).

Erst Meister der 3. Fußball-Kreisklasse 1 – nun Sieger im Peter-Jörgensen-Pokal! Der SV Westerbeck III ist gleich in seiner Premierensaison voll durchgestartet. Auf heimischem Platz gewann die Elf von Coach Michael Nickel verdient mit 4:0 (2:0) gegen den Außenseiter SSV Kästorf III.

