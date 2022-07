Gifhorner Stadt-Teams steigen in den Kühl-Cup ein

Calberlah. Mit dem MTV Gifhorn steigt an diesem Dienstag das ranghöchste Fußballteam des Kreises in den Kühl-Cup ein – und erwartet tiefstehende Gegner.

Tag 2 beim 11. Autohaus Kühl-Cup, es ist der Tag der Gruppe B mit den beiden Gifhorner Stadtteams MTV und SV Gifhorn sowie dem TSV Hillerse. Die Gruppe eröffnen werden am heutigen Dienstagabend die Fußballer des MTV und die aus Hillerse. Der Anpfiff im Calberlaher Barnbruch erfolgt um 18 Uhr.

Mit dem MTV Gifhorn schlägt das ranghöchste Team im Gifhorner Fußball auf. Der Oberligist gewann am Samstag bereits das Turnier des Gruppengegners SV Gifhorn, den BraWo-Cup. Auch beim Kühl-Cup gilt das Team von MTV-Coach Georgios Palanis als Favorit auf den Titel.

„Wir müssen wieder Gesicht zeigen und unser Spiel durchsetzen“, fordert Palanis von seiner Elf ein. Es seien zwei Duelle mit „einer gewissen Brisanz“. Der MTV-Coach ist gespannt darauf, wie seine Mannschaft gegen die vermutlich tiefstehenden Gegner agieren wird. „Wir müssen Lösungsmöglichkeiten finden“, so Palanis, der den Fokus während dieser Vorbereitung genau darauf legt. „Wir haben uns in der Vergangenheit meist auf den Gegner eingestellt.“ Davon wolle man aber beim MTV für die neue Spielzeit weg. Das Heft des Handelns soll mehr in den Händen der Mühlenstädter liegen. Palanis geht davon aus, dass sich Hillerse und die SVG vornehmlich aufs Verteidigen verlegen werden, um dann bei Ballgewinn schnell umzuschalten. „Da müssen wir dann frühzeitig ins Gegenpressing kommen.“ Wenn das aber nicht greifen sollte, sei es wichtig, „hinten nicht in Unterzahl zu geraten.“ Heißt: Das Umschaltspiel von Offensive auf Defensive muss in jedem Fall funktionieren.

Für Hillerses Coach André Brömel wird nach dem kräftezehrenden Trainingslager-Wochenende die entscheidende Frage sein: Wie ist der Zustand der Beine seiner Spieler? Am Sonntag im Test gegen den Neu-Landesligisten VfL Wahrenholz (1:5) hatte Brömel festgestellt, dass einige Spieler nach den intensiven Einheiten schon ein wenig müde gewesen seien.

„Für uns sind die Turnierspiele wieder vordergründig als Trainingseinheiten zu sehen. Wichtig ist vor allem, dass sich niemand verletzt. Aber es wäre schon schön – und das ist auch das Ziel–, wenn wir am Freitag beim Finaltag noch mit dabei sind.“

Der Spielplan

Gruppe B (Dienstag, 19. Juli)

MTV Gifhorn – Hillerse 18 Uhr

Hillerse – SV Gifhorn 19 Uhr

SV Gifhorn – MTV Gifhorn 20 Uhr

Gruppe C (Mittwoch, 20. Juli)

Kästorf – Osloß 18 Uhr

Osloß – Isenbüttel 19 Uhr

Isenbüttel – Kästorf 20 Uhr

Finaltag (Freitag, 22. Juli)

1. Gruppe A – 1. Gruppe C 18 Uhr

1. Gruppe B – Bester 2. 19 Uhr

Finale 20 Uhr

