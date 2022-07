Talent des TC Grün-Weiß Gifhorn triumphiert in Braunschweig

Ferienzeit ist auch immer Turnierzeit – das gilt für viele Tennis-Talente der Region. Nach ihrem Landesmeistertitel in der U18-Konkurrenz war auch Mailina Nedd­erhut vom TC Grün-Weiß Gifhorn wieder auf Reisen.

Zunächst ging die 15-Jährige bei einem Damen-Ranglistenturnier der Kategorie A6 in Aurich an den Start. An Position 4 gesetzt bekam es Nedd­erhut zum Auftakt mit Lisa Bakker-Daems vom TV Sparta 87 Nordhorn zu tun, die der Gifhornerin nur im ersten Satz alles abverlangte. Am Ende stand doch ein souveränes 6:4, 6:0 für Nedderhut zu Buche. Die mit einer Wildcard ausgestattete Ella Ebel (Bremerhavener TV) war indes etwas hartnäckiger. Den ersten Satzgewinn musste sich Nedderhut im Tiebreak verdienen, den zweiten und damit auch das Ticket fürs Halbfinale holte sie sich mit einem 6:4.

In der Vorschlussrunde ging es gegen Anna Petkovic (TC an der Schirnau), die Nummer 2 des Turniers. Petkovic ging aufgrund ihrer Setzung als Favoritin in die Partie, die Deutlichkeit ihres 6:0, 6:0-Erfolges kam dann aber doch überraschend. „Im ersten Satz war es ein ausgeglichenes Match, aber ich habe meine Chancen nicht genutzt“, sagte die enttäuschte Mailina Nedderhut. Im zweiten Durchgang sei sie schlicht platt gewesen.

Mailina Nedderhut zeigt bei den BTHC Open keine Müdigkeit

Und doch ging es für sie direkt weiter zu den BTHC Open nach Braunschweig. Beim Ranglistenturnier der Kategorie A7 ließ sich Nedderhut die Müdigkeit nicht anmerken. Über ihre ersten Gegnerinnen Sina Brandt (TC Fallersleben, 6:1, 6:0) und Tippi Dalle Grave (DTV Hannover, 6:0, 6:0) fegte die an Position 3 gesetzte Gifhornerin einfach hinweg. Lokalmatadorin Marie Gerdel wehrte sich nach Kräften, musste sich aber mit 2:6, 3:6 geschlagen geben. Auch im Endspiel ließ Nedderhut keinerlei Federn und bezwang Neele Friedrich vom HTV Hannover mit 6:1, 6:2.

Weitere Sportler des TC Grün-Weiß Gifhorn im Einsatz

Bei den parallel stattfinden BTHC Junior Open waren einige Vereinskameradinnen und -kameraden von Nedderhut mit von der Partie. Für Sydney Stöber ging es in der U16-Konkurrenz bis ins Endspiel. Eine Niederlage im Matchtiebreak gegen Lykka Welkering (BTHC) verhinderte den Titelgewinn. Noemi Danilovic (U12) musste sich ebenfalls erst im Spiel um den Titel geschlagen geben. Niklas Kosin (U14) machte ein verlorener Matchtiebreak einen Strich durch die Rechnung, er hatte sich bis ins Halbfinale vorgekämpft.

Solveig Löbel (TC Schwülper) verbuchte bei einem Turnier im Rahmen des Orange- und Green-Cups in Aurich ebenfalls eine Finalteilnahme.

wk

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de