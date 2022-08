Spieler des MTV Gifhorn sollen sich im Test aufdrängen

Westerbeck. Dem Oberligisten MTV kommt das Testspiel beim Kreisligisten SV Westerbeck am Mittwochabend gelegen

Georgios Palanis und der MTV testen am Mittwoch.

„Für mich ist es ein wichtiges Spiel“, betont Georgios Palanis. Und damit meint der Coach des Fußball-Oberligisten MTV Gifhorn nicht etwa bereits das nächste Punktspiel am Sonntag in Neetze beim Lüneburger SK Hansa, sondern das Freundschaftsspiel am Mittwochabend (19 Uhr) beim Kreisligisten SV Westerbeck.

MTV Gifhorn will den Test nutzen, damit einige Akteure Spielpraxis sammeln

Den Grund, warum diese Begegnung für ihn als Trainer so wichtig ist, liefert der 50-Jährige auch nach: Es geht um die Spielpraxis für die Akteure, „die zuletzt urlaubsbedingt nicht dabei“ oder nicht im Kader berücksichtigt worden waren. „Burak Hajdari, Fabian Schröder, Charlie Kolmer“, nennt Palanis einige Namen, die möglichst viele Minuten sammeln werden. „Da passt so ein Test ganz gut rein. Aber auch Cedric Schröder, Julio Rodrigues oder Philipp Schmidtke können sich zeigen.“

Offensivabteilung soll Selbstvertrauen tanken

Und vor allem können sie eine Frage beantworten, die sich der MTV-Coach im Vorfeld stellt: „Wer drängt sich fürs Wochenende auf?“. Man habe beim torlosen Remis gegen den VfL Oldenburg gesehen, „dass wir in einigen Bereichen noch etwas aufzuarbeiten haben“, meint Gifhorns Trainer. „Außerdem kann man in solchen Spielen gegen einen Kreisligisten auch ein bisschen was fürs Selbstvertrauen tun.“

Das gilt vor allem für den Offensivbereich, in dem es personell weiter eng bleibt. Mario Petry will zwar wieder ins Training einsteigen, dürfte nach seinem Muskelfaserriss aber fürs Wochenende noch keine Alternative sein. Fraglich ist zudem, wie lange seine Wadenverletzung Torjäger Malte Leese außer Gefecht setzt – Tendenz offen. Sicher ist nur, am Mittwochabend wird mit Salih Ayaz berufsbedingt ein weiterer Angreifer nicht dabei sein.

