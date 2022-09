Isenbüttel erobert Tabellenplatz 1

Mit drei Siegen aus drei Duellen und damit der maximalen Ausbeute sind die Judoka des MTV Isenbüttel in die neue Landesliga-Saison gestartet. Damit ist das Team von Trainer Christopher Nomigkeit in der Tabelle auch ganz oben zu finden.

Beim MTV Elze setzten sich die Hehlenrieder im ersten Mannschaftskampf souverän gegen den Braunschweiger Judoclub durch. Youngster Erik Spilner (bis 73 Kilogramm) holte den ersten Punkt, Maximilian Schrader (+100 kg), Christian Gnegel (bis 60 kg), Erik Höse (bis 90 kg), Frederik Knospe (bis 100 kg) und Julius Förster (bis 81 kg) fuhren weitere Siege ein.

Gegen Ausrichter Elze musste der MTV dann früh den ersten echten Rückschlag hinnehmen. Spilner verlor den Auftaktkampf nach einer Unachtsamkeit durch eine Waza-Ari-Wertung. Die Isenbütteler zeigten allerdings Charakter. Schrader, Gnegel, Ilias Küster, Knospe und Hendrik Heß drehten den Spieß um, am Ende stand ein 5:2-Erfolg zu Buche.

Im letzten Mannschaftskampf des Tages kam es zu einem brisanten Wiedersehen. In der vergangenen Saison waren Isenbüttel und der VfL Stade im Halbfinale aufeinandergetroffen, der VfL hatte sich damals im entscheidenden Kampf durchgesetzt und gewann 4:3. Durch Erfolge von Spilner, Schrader und Gnegel führte der MTV dieses Mal schnell mit 3:0. Stade bewies allerdings Moral und glich aus – 3:3. Wie im Vorjahr war der letzte Kampf also der, der über Sieg und Niederlage entscheiden musste. Für die Hehlenrieder trat Felix Spilner (bis 81 kg) an und bescherte seiner Mannschaft mit einem fulminanten Ura Nage vorzeitig den Sieg.

Am letzten Kampftag in Hatten-Sandkrug bei Oldenburg warten am 17. September Hambühren, Lüneburg und Hannover auf den aktuellen Tabellenführer. Wer sich den Titel holt, steht in den Sternen. Die besten Voraussetzungen haben sich die Isenbütteler aber geschaffen.

