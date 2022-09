„Bewährungsprobe“ für die Talente des BC Gifhorn

Für einige geht’s bereits um die Titel, für andere noch um den Einzug ins Finale. Am Samstag (15 Uhr) findet in der Boxmühle in Gifhorn die Niedersachsen-Meisterschaft der Jugend statt. In der Johann-Trollmann-Halle klettern dann die Talente der Altersklassen U13 bis U17 in den Ring.

„Ich will mich nicht auf eine Zahl an Titeln festlegen. Es ist vielmehr eine Bewährungsprobe“, sagt BCG-Coach Vitali Boot, der zahlreiche Schützlinge ins Seilgeviert schicken wird – von U13-Kämpfer Roman Savchenko bis U15-Talent Davio Deines. In der U17 hätte Ela Erkan bereits ihren Finalkampf in der Klasse bis 70 Kilogramm bestreiten sollen, doch ihre Gegnerin tritt nicht an. Und auch der Oldenburger Kontrahent von Mehmet Erkan wird nicht boxen.

Ansonsten treffen die Gifhorner fast ausnahmslos auf Gegner, die ihre Kragenweite besitzen. „Das wird alles kein Spaziergang“, meint Boot. Rasul Khasaev (U15, bis 44 kg) habe beispielsweise schon einmal gegen seinen Halbfinalgegner Boris Wassermann (Braunschweig) verloren …

jne

