1:3 – Eine gute Hälfte reicht dem MTV Gifhorn nicht

Braunschweig/Gifhorn. Die Oberliga-Fußballer des MTV Gifhorn verpassen es, bei den FT Braunschweig in Führung zu gehen und verlieren letztendlich mit 1:3 (0:1).

Aller guten Dinge hätten drei sein sollen. Doch daraus wurde nichts für die Oberliga-Fußballer des MTV Gifhorn. Statt des dritten Siegs in Serie gab es für die Schwarz-Gelben eine 1:3 (0:1)-Niederlage bei den FT Braunschweig, die letztlich auch völlig verdient war.

Allerdings deutete zumindest in den ersten 40 Minuten nichts darauf hin, dass die Gifhorner das Nachbarschaftsduell im Prinzenpark als Verlierer beenden könnten. Ihr Plan ging auf, sie hielten die Freien Turner weg vom Strafraum, kontrollierten das Geschehen. Mit einem großen Manko: Sie belohnten sich nicht dafür!

MTV verpasst die Führung

In der 29. Minute hatte Routinier Marvin Luczkiewicz die Riesenchance zur Führung, als er – bedient von seinem Bruder Melvin – frei vor FT-Keeper Timo Keul auftauchte. Doch anstatt direkt den Abschluss zu suchen, zögerte „Lulu“ – und scheiterte dann am Torwart. Und auch in Minute 36 war Keul zur Stelle, als Marc Upmann aus 16 Metern frei zum Schuss kam.

„Wir haben in der ersten Halbzeit gut gespielt. Wenn wir hier mit 1:0 in Führung gehen, dann gewinnen wir das Spiel auch“, legte sich MTV-Coach Georgios Palanis fest. Doch es sollte eben anders kommen: Vier Minuten vor dem Seitenwechsel jubelten die Gastgeber über die schmeichelhafte Führung. Eine Flanke von rechts wurde nicht unterbunden, in der Mitte kam der wahrlich nicht große Demis Siranidis völlig frei aus Nahdistanz zum Kopfball – und schon hieß es 1:0 für die Hausherren.

Gifhorn verliert nach dem 0:1 den Faden

Offenbar war es ein harter Wirkungstreffer, denn wer auf die passende Reaktion der Gifhorner nach der Pause gehofft hatte, der wurde bitter enttäuscht. Im Gegenteil: Der Rückstand schien den Gästen komplett den Stecker gezogen zu haben. Und die prompte Quittung gab es nur zehn Minuten nach Wiederanpfiff: Wieder war es eine Hereingabe von rechts, diesmal allerdings flach, und Maurice Franke war in der Mitte einen Schritt schneller als seine Gegenspieler und spitzelte das Leder zum 2:0 in die Maschen.

„In der zweiten Halbzeit war es zu wenig. Wir haben keinen Zugriff mehr aufs Spiel bekommen. Und du darfst einfach nicht so schnell das 0:2 und dann sogar das 0:3 bekommen“, kritisierte der Gästecoach, dessen Elf zunächst noch Glück hatte, das Schlussmann Tobias Krull (67.) die Großchance durch Joshua-Tjorven Roth vereitelte. 120 Sekunden später war aber auch Gifhorns Nummer 1 machtlos, als erneut Franke nach einer Hereingabe – diesmal von links – zur Stelle war und auf 3:0 stellte.

Premieren-Tor für Rudt

Damit war das Spiel durch. Palanis ging bei den Einwechslungen 4 und 5 kein Risiko mehr ein, verzichtete auf ein Comeback von Torjäger Malte Leese nach dessen Wadenverletzung. Stattdessen brachte er Wayne Rudt, der mit seinem ersten Oberliga-Treffer (85.) zumindest noch Ergebniskosmetik betrieb.

MTV Gifhorn: Krull – M. Saikowski (71. S. Saikowski), Jaeger, Palanis, Hashagen (58. Pieper) – Upmann, Kolmer (71. Rudt) – Rodrigues (58. Iddrisu), Melvin Luczkiewicz, Marvin Luczkiewicz – Ayaz (58. Denker).

Tore: 1:0 Siranidis (41.), 2:0, 3:0 Franke (55., 69.), 3:1 Rudt (85.).

