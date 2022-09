MTV Gamsen siegt im Elfmeter-Krimi gegen Triangel

Gamsen. Der MTV Gamsen und der FC Germania Parsau haben sich am Mittwochabend für das Achtelfinale im Wittinger Kreispokal qualifiziert.

Lennard Emmermann (rechts) und Gamsen setzten sich gegen den SV Triangel im Elfmeterschießen durch und stehen in der dritten Runde des Wittinger Kreispokals.

Dieses Spiel ließ keine – oder nur wenige – Wünsche offen. Am Mittwochabend begegneten sich die beiden Fußball-Kreisligisten MTV Gamsen und SV Triangel in der zweiten Runde des Wittinger Kreispokals und schenkten sich in einem echten Derby nichts. Das bessere Ende für sich hatten die Hausherren, die mit einem 7:6 (2:2; 1:1) nach Elfmeterschießen die Oberhand behielten.

„Die ersten 20 Minuten haben uns gehört, dann hat Triangel angezogen“, beschrieb Gamsens Trainer Sebastian Ludwig. Der MTV war durch Khaled Zaeefi in Führung gegangen, nur wenig später sorgte Triangels Kapitän Daniel Schwarzkopf aber bereits für den Ausgleich. „Das 1:1 war in Ordnung, wir waren in unseren Aktionen nicht klar genug“, befand Ludwig.

„Nach der Pause hat sich Triangel ein bisschen tiefer fallen lassen, aber immer noch Nadelstiche gesetzt“, erklärte Ludwig, dessen Team daher insbesondere auf Tim Spillecke aufpassen musste. Auf der anderen Seite „haben wir es bis zum Sechzehner sehr gut gespielt, waren dann aber zu kompliziert. Das Spiel hat von der Spannung und vom Kampf gelebt“, sagte Gamsens Trainer. Zaeefi brachte die Gastgeber zum zweiten Mal in Führung, Spillecke glich in einer hitzigen Schlussphase aus und schickte die Partie damit ins Elfmeterschießen.

Von fünf Versuchen versenkten beide Teams vier, dann war Gamsens Schlussmann Til Schwerdtfeger gegen Maurice Gnadt zur Stelle. Kevin Scholten machte den MTV-Sieg im Anschluss perfekt.

„Die Liga geht natürlich vor, aber auch den Pokal nehmen wir gerne mit“, ordnete Ludwig ein, nachdem seine Mannschaft am Sonntag auch in der Kreisliga gegen Triangel siegreich gewesen war (4:2). Dabei mussten alle elf Spieler der Gastgeber über 90 Minuten durchhalten, Ludwig konnte von der Bank nicht nachlegen. „Die Jungs sind fit und an ihre Grenzen gegangen.“

Tore: 1:0 Zaeefi (16.), 1:1 Schwarzkopf (19.), 2:1 Zaeefi (71.), 2:2 Spillecke (86.).

FC Germania Parsau – SV Tülau/Voitze 3:2. Tore: nicht gemeldet.



Der Wittinger Pokal im Überblick

Qualifikationsrunde für das Achtelfinale

FC Germania Parsau – SV Tülau/Voitze 3:2

FSV Vorhop/Schönewörde – FC Schwülper Nichtantritt Heim

MTV Gamsen – SV Triangel 7:6 n. E.

Achtelfinale (28. September)

FC Germania Parsau – FC Ohretal

TuS Seershausen/Ohof – SV Welat

TSV Vordorf – MTV Gamsen

SV Blau-Weiß Rühen – VfL Knesebeck

SV Westerbeck – SV Tappenbeck

HSV Hankensbüttel – TSV Brechtorf

FC Oerrel – FC Schwülper

TSV Meine – MTV Wasbüttel

