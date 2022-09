MTV Gamsen trifft erneut auf SV Meinersen

Ein schnelles Wiedersehen der Top-Starter: Am 3. Spieltag der Fußball-Kreisliga treffen mit dem MTV Gamsen und der SV Meinersen zwei Teams mit einer weißen Weste aufeinander. In Wittingen treffen sich zeitgleich zwei Teams, die ihren ersten Saisonsieg holen wollen.

MTV Gamsen – SV Meinersen-Ahnsen-Päse (So., 15 Uhr). Beide Teams begegneten sich bereits in der ersten Runde des Wittinger Kreispokals, der MTV setzte sich mit 7:6 nach Elfmeterschießen durch. „Das Spiel hatte zwei komplett verschiedene Halbzeiten. In Durchgang 1 waren wir dominant, nach der Pause haben wir uns den Schneid abkaufen lassen“, erinnert sich Gamsens Trainer Sebastian Ludwig. Beide Mannschaften haben seither zwei Ligaspiele absolviert und jeweils die Maximalausbeute von sechs Punkten eingefahren. „Ich sehe Meinersen unter den Top 4. Es wird ein Duell auf Augenhöhe. Wir dürfen uns nichts erlauben“, fügt Ludwig an.

Sein Gegenüber Ron Glindemann erklärt: „Es wird ein Spiel auf Augenhöhe und eines mit sehr gutem Kreisliga-Niveau.“ Saisonübergreifend stehen die Rot-Weißen bei sechs Kreisliga-Siegen in Serie. „Wir haben die Einstellung und den Zusammenhalt – auf und neben dem Platz – mitgenommen. Das schlägt sich jetzt auch in den Ergebnissen nieder“, unterstreicht der Meinerser Coach.

SV Blau-Weiß Rühen – SV Leiferde (So., 15 Uhr). Ein wahres Offensivfeuerwerk brannte Leiferde beim 8:2-Sieg gegen Wittingen am vergangenen Spieltag ab. In Rühen will die Elf von Trainer Stefan Schmidt nun nachlegen und sich gleich zu Saisonbeginn im oberen Tabellendrittel festbeißen.

TSV Vordorf – Wesendorfer SC (So., 15 Uhr). Nach der 3:5-Pleite gegen die SV Meinersen zum Auftakt peilen die Vordorfer nun den ersten Saisonsieg ab. „Es ist unser erstes Heimspiel, wir müssen von Anfang an hellwach und konzentriert sein“, stellt TSV-Coach Heinz-Günter Scheil klar. „Gegen Wesendorf müssen wir aufpassen, wir treffen auf eine konterstarke Mannschaft“, so der Trainer, der explizit vor WSC-Akteur Stefan Pikzak warnt. „Er spielt die tragende Rolle bei den Wesendorfern.“ Bei allem Respekt vor dem Gegner ist die Marschroute aber klar, „wir wollen unser erstes Heimspiel natürlich gewinnen“, sagt „Scheilo“.

SV Westerbeck – SV Welat Gifhorn (So., 15 Uhr). Beide Teams stehen nach jeweils zwei absolvierten Spielen noch ohne Sieg da, dennoch warnt Westerbecks Trainer Matthias Weiß seine Jungs vor der Qualität der Gifhorner. „Ich habe enormen Respekt vor der Mannschaft. Wir treffen auf einen starken Aufsteiger, der besonders in der Offensive gefährlich ist.“ Die eigene Offensive ist bisher das Problem bei den Westerbeckern und der Grund, warum es noch nicht zu einem Sieg gereicht hat. „Wir haben in den vorigen Spielen einfach zu viele Chancen liegen gelassen“, meint Weiß. Deshalb setzte er fürs Training unter der Woche viele Torschussübungen an. „Jetzt müssen wir uns in den Punktspielen Selbstvertrauen holen und auch mal in Führung gehen, damit wir danach mehr Platz zum Kontern haben.“

VfL Wittingen/Suderwittingen – TSV Hillerse II (So., 15 Uhr). Hillerse gastiert beim noch punktlosen Tabellenschlusslicht in Wittingen. „Das Spiel wird aber mit Sicherheit nicht so einfach, wie es aus dem Papier aussieht“, ist sich TSV-Coach Lars David sicher. „Wir treffen auf eine erfahrene Mannschaft, die genau weiß, wo das Tor steht. Die Jungs dürfen nicht denken, dass das Spiel bereits im Vorfeld gewonnen ist.“ Der Auftakt der Hillerse war laut David gut, gegen Welat (2:2) und Knesebeck (1:1) holte sein Team jeweils einen Punkt. „Wenn wir Wittingen jetzt schlagen haben wir fünf Punkte, dann können wir auch zufrieden sein. Wir wollen nicht wieder von Anfang an den Druck haben und unten stehen“, so David, der ausführt: „Wenn wir an die Leistung der beiden vergangenen Spiele anknüpfen, bin ich zuversichtlich, dass wir auch in Wittingen gewinnen werden.“

Außerdem spielen: TSV Brechtorf – SV Triangel, VfL Knesebeck – FC Schwülper (beide So., 15 Uhr).

