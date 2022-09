SSV Kästorf führt früh mit 2:0, verliert aber dennoch

Bei den Landesliga-Fußballern des SSV Kästorf hatte es in den vorherigen drei Spielen nur insgesamt einen Treffer zum Bejubeln gegeben, am Sonntag gegen den BSC Acosta trafen die Rot-Weißen schon in den ersten 23 Minuten zweimal ins Schwarze – und mussten sich am Ende dennoch mit 2:3 (2:2) geschlagen geben. „Wir stehen mit leeren Händen da, das ist das Entscheidende. Und wir fragen uns immer noch, warum“, haderte Kästorfs Co-Trainer Arne Hoffart.

2:0-Führung schell verspielt

„Wir hatten das Gefühl, dass alles gut ist und es ein erfolgreicher Nachmittag wird“, fügte Hoffart an. Vom Elfmeterpunkt brachte Nico Gercke die Hausherren früh in Führung (8. Minute), Dimitrios Tsampasis erhöhte (24.). „Wir fragen uns auch, warum wir das Spielen und das Kämpfen eingestellt haben“, monierte Hoffart, der kurz vor dem Pausenpfiff „ein paar merkwürdige Minuten“ sah. Frederik-Alexander Muth und Maximilian Meinecke sorgten innerhalb von etwa 180 Sekunden für den Ausgleich.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Bei uns hat irgendwie alles nachgelassen, anders ist es nicht zu erklären. Acosta hat ein bisschen mehr investiert.“ Die Gäste brachten in Minute 72 Gian-Luca Vergien, der nur eine Zeigerumdrehung später zum Sieg für die Braunschweiger traf.

Hoffart trauert den Punkten nach

Für die Kästorfer setzte es damit nach dem 0:2 am vergangenen Wochenende bei Sparta Göttingen die zweite vermeidbare Niederlage in Folge. „Es ist ärgerlich“, so Hoffart, „dass du nach zwei Spielen, in denen du realistisch betrachtet mindestens vier Punkte holen musst, null hast. Vier Punkte mehr würden ein bisschen besser aussehen.“ Mit diesen Zählern mehr wäre der SSV wohl auf Rang 7 zu finden, so reicht es aktuell nur zu Platz 10.

SSV: Bremer – Brakowski (69. Jansen), Kröger, Palella, E. Gökkus (80. Thaqi) – Tsampasis, Bulach (80. Ad. Zeqiri) – Demirci (69. Chaaban), Gercke, Mama­litsidis – Sterz.

Tore: 1:0 Gercke (8./FE), 2:0 Tsampasis (24.), 2:1 Muth (41.), 2:2 Meinecke (44.), 2:3 Vergien (73.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de