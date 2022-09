Klettert TuS Müden-Dieckhorst an die Spitze

Gifhorn. Müden kann mit einem Sieg über T.C. Gifhorn den TuS Platendorf vom Platz an der Sonne verdrängen. Der T.C. war zuletzt aber in guter Form.

Gibt es am Sonntag einen neuen Spitzenreiter in der 1. Fußball-Kreisklasse 2? Der derzeitige Primus TuS Neudorf-Platendorf hat seine Partie gegen TSV Meine auf den 12. Oktober verschoben. Es könnte am Sonntag also zur Wachablösung kommen. Dafür muss der TuS Müden-Dieckhorst aber sein Heimspiel gegen den T.C. Gifhorn gewinnen.

Zwei Punkte steht TuS Müden noch hinter TuS Platendorf

Zwei Punkte trennen die beiden TuS-Teams voneinander. Die Müdener Mannschaft von Trainer Sven-Arne Börner ist gegen die Gifhorner als Favorit anzusehen. Doch der T.C. ließ am vergangenen Spieltag aufhorchen. Mit 5:1 fegte das Team von Trainer Abdelmajid El Boujattoui den Stadtrivalen SV Gifhorn II vom Platz.



Die weiteren Partien am Sonntag sind: SV Gifhorn II – SV Dannenbüttel (13 Uhr); FC Schwülper II – SSV Kästorf (13 Uhr); TuS Seershausen/Ohof – MTV Isenbüttel II (15 Uhr); MTV Wasbüttel – SG Vollbüttel/Ribbesbüttel (15 Uhr); SV Wagenhoff – VfL Rötgesbüttel (15 Uhr); TuS Müden-Dieckhorst – T.C. Gifhorn (15 Uhr).

mth

