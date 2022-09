Mona Komnick und Paula Busse überzeugen beim Deutschland-Cup

Mona Komnick (li.) und Paula Busse (re.) haben in ihrem zweiten Jahr in der Elite tolle Leistungen auf dem Kunstrad gezeigt.

Mit einem guten Auftritt beim Internationalen Deutschland Cup in Osterholz-Scharmbeck und Rang 7 beendeten die Radkunstsportlerinnen Mona Komnick und Paula Busse (RSV Löwe Gifhorn) ihre diesjährige Saison.

Die beiden Gifhornerinnen starteten gemeinsam in der Disziplin Zweier-Kunstradsport Elite Frauen – und bei einem Platz unter den ersten Fünf hätten sie sogar die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft geschafft. Da sie jedoch von Platz 7 aus starteten, war es zwar schwierig, aber nicht unmöglich, dieses Ziel zu erreichen.

Das Training am Vorabend verlief schon vielversprechend. Mit dem Hallenboden, der bei allen Wettkämpfen immer die größte Unbekannte darstellt, kamen die beiden auf Anhieb gut zurecht. Alle Übungen funktionierten, und dementsprechend optimistisch ging es dann auch am nächsten Tag in den Wettkampf.

Wie am Vortag lief bei ihrem Wettkampf fast alles wie geplant. Bis auf einen etwas ärgerlichen Sturz leisteten sich Mona Komnick und Paula Busse kaum Fehler und beendeten sichtlich zufrieden ihre Kür. Mit diesem gelungenen Auftritt konnten sie zwar nicht an ihre Bestleistung anschließen, hielten sich aber noch die Möglichkeit zur DM-Quali offen. Das nach ihnen startende Team von Concordia Kirchehrenbach machte es dann spannend. Dieses leistete sich einige Fehler, behielt am Ende allerdings mit einem minimalen Vorsprung von unter 0,5 Punkten die Nase vorn. Auch die nachfolgenden Teams leisteten sich keine größeren Fehler, und so blieb der erhoffte Qualifikationsplatz 5 außer Reichweite. Die Gifhornerinnen belegten am Ende den guten siebten Platz. Für beide war der Wettkampf – sowie die ganze die Saison – trotzdem ein großer Erfolg.

In ihrem zweiten Jahr in der Elite konnten sie sich sowohl für das German Masters als auch für den Internationalen Deutschland Cup qualifizieren – und hatten sogar die DM-Quali dicht vor Augen.

Auch wenn in diesem Jahr mit dem Finale noch nicht geklappt hat, sind die beiden Kunstradsportlerinnen des RSV Löwe jetzt hochmotiviert, dieses im nächsten Jahr auf jeden Fall zu erreichen.

r.

