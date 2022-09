Triangel, Meinersen und Vordorf stehen für viele Treffer

In der Fußball-Kreisliga hat am Sonntag der Tabellenzweite TSV Vordorf den Vierten TSV Hillerse II zu Gast, bei einem Blick auf die erzielten und kassierten Treffer scheinen beim SV Triangel Tore garantiert zu sein. Der SV Westerbeck und der MTV Gamsen wollen in ihren Heimspielen die Punkte 7, 8 und 9 einfahren.

TSV Vordorf steht bislang für Eishockey-Ergebnisse

TSV Vordorf – TSV Hillerse II (So., 15 Uhr). In den vergangenen Jahren ging es für die Gäste stets bis zum letzten Spieltag gegen den Abstieg, nun sind sie mit acht Punkten aus vier Spielen gestartet. „Ich habe großen Respekt vor der Mannschaft“, betont Vordorfs Trainer Heinz-Günter Scheil. Das dürfte auch mit der Begegnung beider Mannschaften in der ersten Runde des Kreispokals zu tun haben. „Da waren wir mächtig unter Druck und hatten viel Glück. Hillerse hatte in der ersten Halbzeit Möglichkeiten, um das Spiel zu entscheiden“, erinnert sich Scheil.

Stattdessen drehte der Bezirksliga-Absteiger das Spiel und gewann 3:1. „Wir müssen zusehen, nicht zu viele Fehler zu machen, vor allem im Zentrum“, sagt Scheil – auch unter Verweis auf die bisherigen „Eishockey-Ergebnisse“ seiner Mannschaft. Knapp acht Tore pro Spiel fallen bisher in Partien mit Vordorfer Beteiligung.

SV Triangel – SV Meinersen-Ahnsen-Päse (So., 15 Uhr). Bei den Gastgebern gibt es im Schnitt etwas mehr als sechs Treffer pro Partie zu sehen, bei den Meinersern sind es knapp sechs. „Ich glaube, das hat gar keine Aussagekraft“, stellt SVM-Trainer Ron Glindemann klar. „Beide Offensivreihen sind aber sehr gut. Das Spiel wird in der Defensivarbeit entschieden“, führt Glindemann aus.

Während seine Elf auf Tabellenplatz 3 zu finden ist, belegt Triangel nur Rang 12. „Damit hat keiner gerechnet, zumal Triangel sich auch verstärkt hatte. Ich weiß nicht, inwiefern das etwas mit Viktors Abgang zu tun hat“, sagt der SVM-Trainer mit Blick auf den Rücktritt von Trainer Viktor Weißgerber unmittelbar vor dem Ligastart. „Wenn du nicht gut startest, kannst du in einen Negativstrudel geraten. Triangel hat aber eine gute Truppe, die gepflegten Fußball spielen kann.“

Dünne Personaldecke beim MTV Gamsen

MTV Gamsen – SV Leiferde (So., 15 Uhr). „Wir haben wieder nur 12, 13 Spieler. Die, die da sind, sind aber topfit, und wir können uns zu 1000 Prozent auf sie verlassen“, beschreibt Gamsens Coach Sebastian Ludwig die Personalsituation. Den kommenden Gegner kenne er noch aus seiner Zeit als Trainer des SSV Kästorf II. „Die Leiferder sind immer unangenehm, sie stehen defensiv recht gut“, sagt Ludwig, der den Fokus aber auf die eigene Mannschaft richtet. „Wir wissen, welche Qualitäten wir haben. Die müssen wir aber erst mal auf den Platz bringen.“ Die Konstanz ist durchaus ein Thema beim Bezirksliga-Absteiger.

SV Westerbeck – VfL Knesebeck (So., 15 Uhr). Auch die Westerbecker haben mit Personalsorgen zu kämpfen. „Es fallen einige Stammspieler weg“, hadert SV-Trainer Matthias Weiß. „Die Favoritenrolle würde ich diesmal gerne weiterschieben“, sagt Weiß augenzwinkernd. Die Punkte kampflos herzugeben, kommt für die Hausherren aber freilich nicht in Frage. „Es kommt ein interessanter Gegner. Nach vorne mache ich mir weniger Sorgen, in der Defensive müssen wir Tim Krebiel und Matthias Reinecke in den Griff bekommen. Einen Punkt würde ich unterschreiben.“

VfL Wittingen/Su. – SV Welat (So., 15 Uhr). Es ist das erste Kellerduell der Saison. Beide Teams sind noch sieglos, die Gastgeber gar ohne Punkt. Die Gäste würden sich mit einem Sieg etwas Luft auf den einzigen Abstiegsplatz verschaffen.

TSV Brechtorf – Wesendorfer SC (So., 15 Uhr). Die Gastgeber ließen vor Wochenfrist mit einem Auswärtssieg beim bisherigen Spitzenreiter Meinersen aufhorchen und wollen nun nachlegen.

