Hillerse/Leiferde entscheidet SG-Duell souverän für sich

Auf eine Niederlage folgt ein Sieg: Dieses Prinzip galt nun zum zweiten Mal für die Landesliga-Fußballerinnen der SG Hillerse/Leiferde. Der Aufsteiger setzte sich bei der SG Fallersleben/Isenbüttel/Meine ungefährdet mit 5:1 durch. In der Bezirksliga feierte der FC Schwülper einen Kantersieg.

Landesliga: SG Hillerse/Leiferde spielt nicht gut, gewinnt aber deutlich

SG Fallersleben/Isenbüttel/Meine – SG Hillerse/Leiferde 1:5 (0:3). Tore: 0:1, 0:2, 0:3, 0:4 Andresen (20., 37., 41., 73.), 0:5 Wolff (74.), 1:5 Duchstein (79.). Rot: Siano (87., Fallersleben/I./M.).

Der Erfolg der Gäste geriet zu keiner Zeit in Gefahr. „Wir haben aber nicht gut gespielt, ich bin nicht so richtig zufrieden“, stellte Hillerse/Leiferdes Trainerin Ivonn Lütge klar. Die Gastgeberinnen waren nur mit elf Spielerinnen angetreten und agierten in der zweiten Hälfte nur noch zu zehnt. Den vermeintlich größten Anteil am Sieg hatte Maya Andresen, der in Durchgang 1 ein lupenreiner Hattrick gelang. Nach der Pause netzte sie noch ein viertes Mal ein. „Dass Maya vier Tore geschossen hat, freut mich für sie. Sie war aber noch viermal allein vor dem Tor, der Gegner hat Maya überhaupt nicht in den Griff bekommen“, sagte Lütge.

Nach vier Spielen steht der Neuling nun bei sechs Punkten. „Wir können eigentlich recht zufrieden sein“, ordnete die Trainerin ein. Das nächste Spiel steht für ihre Mannschaft erst am 30. Oktober gegen MF Göttingen an.

Bezirksliga: Merle Jassens schießt Schwülper dreifach in Fürhung

FC Schwülper – STV Holzland 7:1 (3:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Jassens (2., 12., 18.), 4:0, 6:1 Jung (49., 84.), 5:0, 7:1 Henne (50., 87.), 5:1 Schalles (77.).

Schon in der Anfangsphase schoss Merle Jassens die Gastgeberinnen mit einem lupenreinen Hattrick auf die Siegerstraße. Kurz nach dem Pausenpfiff machten Lea-Josephine Jung und Anne-Christin Henne alles klar. Die Elf von Marco Hein feierte damit ihren zweiten Saisonsieg.

TSV Barmke II – VfL Wahrenholz 0:2 (0:2). Tore: 0:1 Pieper (32.), 0:2 Hedt (41.).

Jil Pieper und Maren Hedt sorgten mit ihren Treffern vor der Pause für eine komfortable Führung des VfL, der diese nach dem Seitenwechsel auch nicht mehr hergeben sollte. Die Wahrenholzerinnen blieben auch im vierten Saisonspiel ungeschlagen und kletterten damit auf Tabellenplatz 2.

SG Fallersleben/Isenbüttel/Meine II – Eintracht Braunschweig II 0:7. Tore: nicht gemeldet.

