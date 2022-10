SSV Kästorf landet oft auf dem Treppchen

Volle Ränge, tolle Stimmung: Die Kreispokalwettkämpfe im Gerätturnen in Isenbüttel kamen bestens an.

Zufriedenes Lächeln in allen Gesichtern – endlich wieder ein Wettkampf. Auch wenn gerade bei den Jüngeren nicht immer alles nach Plan verlief, denn für viele war es der erste Wettkampf überhaupt. Um die Wettkampfstätte nicht zu überfüllen, wurden im Frühjahr nur die Kreisbesten bei den Kür-Turnerinnen ermittelt. Nun waren endlich die Turnerinnen mit den Pflichtübungen an der Reihe. Und das waren immerhin über 130 Turnerinnen, die die vielen Zuschauer in der Isenbütteler Turnhalle staunen und jubeln ließen.

Glücklich strahlte auch Andrea Thies wegen der großen Resonanz: „Auch wenn wir leider noch nicht alle Vereine wieder am Start hatten.“ Auffällig waren die vielen jungen Übungsleiter und Trainerinnen, die einen tollen Job machten. Die Nachwuchsarbeit läuft im Turnkreis nicht nur beim Turnnachwuchs, sondern auch bei den Kampfrichtern und Trainern gut.

Eine logistische Herausforderung

Besonders stark vertreten war der SSV Kästorf – und das, obwohl er viele junge Turnerinnen in den Leistungsbereich geschickt hatte und genauso wie der TSV Vordorf zeitgleich an den Landesmeisterschaften in Hannover teilnahm. Eine logistische und personelle Herausforderung, die gemeinsam mit der Turnkreisvorsitzenden Andrea Thies gemeistert wurde.

Und so war auf dem Treppchen auch der SSV oft dabei. Allen voran die jüngste Teilnehmerin Amalia Greb, die sogar einen Jahrgang höher (2016) den Kreistitel holte. Was nicht mehr so überrascht, wenn man bedenkt, dass sie mit viel Elan ihrer größeren Schwester Adelina nacheifert, die es bereits in den Landeskader geschafft hat. Weitere Favoriten auf die Titel waren die Turnerinnen des MTV Gifhorn, die sich fast mit dem TSV Meine abwechselten. Besonders den Wettkampf des Jahrgangs 2015 dominierten die Gifhorner Mädchen um Ina Sophie Gräbe und belegten die Plätze 1 bis 6. Bei den Achtjährigen gab es einen klaren Sieg für den TSV Meine: Sophie Baake holte durchweg hohe Wertungen.

Meinerinnen ganz stark am Boden

Die Stärke des TSV-Turnerin war an diesem Tag der Boden. Nur 0,8 Punkte Abzug notierten die Kampfrichter für sie. Beim Kopf-an-Kopf-Rennen im Jahrgang 2013 half Hope-Felia Fabian vom TSV Meine die hohe Bodenwertung (14,0) nichts, sie musste den Sieg knapp der Gifhornerin Franziska Henke überlassen, die am Reck perfekt ablieferte.

Bei den höheren Jahrgängen gab es dann für die Zuschauer noch mehr Abwechslung. Es konnten Pflichtübungen bis P8 gewählt werden, was den Anforderungen im Kürbereich entspricht.

In den Wettkampfklassen der Jahrgänge 2009 bis 2011 konnten die Turnerinnen des MTV Gifhorn die Konkurrenz erfolgreich in Schach halten und die Kreismeistertitel sichern. Die 60er-Marke in den Gesamtwertungen konnte nur in der Altersklasse 14 und älter geknackt werden. Hier ging der Doppelsieg an den SSV Kästorf.

„Es waren zwei sehr schöne harmonische Wettkampftage, und ich bin begeistert über die vielen sehr jungen Turnerinnen, die mit Begeisterung dabei waren,“ zog Thies Bilanz nach dem Wochenende.

Die Podestplatzierungen:

P3-5 (Jg. 2016 und jünger)

1. Amalia Greb SSV Kästorf

2. Milla Vetterling TSV Vordorf

3. Isabella HoldorfMTV GF

P3-5 (Jg. 2015)

1. Ina Sophie GräbeMTV GF

2. Stine HoffmannMTV GF

3. Annabelle Mühlmann MTV GF

P3-5 (Jg. 2014)

1. Sophie Baake TSV Meine

2. Lilly Hopp SSV Kästorf

3. Mayleen Schäfer Rühen

P3-5 (Jg. 2013)

1. Franziska HenkeMTV GF

2. Hope-Felia FabianMeine

3. Marie Köther Rötgesbüttel

P3-5 (Jg. 2012)

1. Eva Dänekas TSV Meine

2. Mia Schilke SSV Kästorf

3. Clara Reimer TSV Meine

P3-6 (Jg. 2011)

1. Julina Terre MTV Gifhorn

2. Anna Laura ThielRötgesb.

3. Pauline KleinauRötgesb.

P3-7 (Jg. 2010)

1. Ceylin Steinke MTV GF

2. Maya Rolsing MTV GF

3. Mira Lange SSV Kästorf

P3-7 (Jg. 2009)

1 Hanna Schur MTV GF

2 Alia Zippro Kästorf

3 Marie GelhausenKästorf

P3-8 (Jg. 2008 und älter)

1 Tabea Sonnenberg Kästorf

2 Sophie BüngerKästorf

3 Lara Greve TV Jahn Rühen

