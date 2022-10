MTV Gifhorn fertigt den Spitzenreiter mit 4:0 ab

Eine Woche nach der ersten Saisonniederlage sind die Fußballer des MTV Gifhorn in der B-Jugend-Landesliga mit einem echten Ausrufezeichen in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Schwarz-Gelben fügten dem bisherigen Tabellenführer Arminia Vechelde eine 0:4-Niederlage zu. In der Bezirksliga entführte die JSG Gifhorn Nord einen Punkt vom Spitzenreiter JSG Helmstedt.

Landesliga

MTV Gifhorn – Arminia Vechelde 4:0 (1:0). Tore: 1:0 Agirman (34.), 2:0 Krüger (50.), 3:0 Werner (58.), 4:0 Biermann (60.).

33 Minuten warteten die Zuschauer im Sportzentrum Süd vergeblich auf Treffer. Dann war es Peywan-Roj Agirman, der die Gastgeber mit 1:0 in Führung brachte. Die Gäste, mit 13 Punkten aus 5 Spielen in die Partie gegangen, suchten vergeblich nach Antworten. In Durchgang 2 erhöhte Gustav Krüger auf 2:0 für die Mannschaft von Coach Florin Pal. Per Doppelschlag machten Jarne Werner und Tim Biermann alles klar.

Damit ziehen die Gifhorner am Gegner vorbei und klettern auf den zweiten Tabellenplatz.

Bezirksliga

JSG Helmstedt – JSG Gifhorn Nord 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Grabowski (46.), 1:1 Buchwald (66.).

„Die Helmstedter hatten noch keinen Punkt abgegeben, wir sind erst mal abwartend ins Spiel gegangen“, berichtete Gästecoach Tim Camehl. In Hälfte 1 hatte der Primus mehr vom Spiel. „Wir haben ein bisschen umgestellt und sind in der Pause deutlicher geworden.“

Henrik Grabowski brachte die Rot-Schwarzen in Führung, Helmstedts Wiktor Buchwald sorgte für den 1:1-Endstand. Camehl: „Das Spiel war für uns ein Schritt nach vorne. Wir haben gezeigt, dass wir in der Liga bestehen können und zu Recht erst mal nichts mit dem Abstieg zu tun haben.“

tim

