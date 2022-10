Ein Doppelschlag sorgt für den nächsten Calberlah-Sieg

Die Bezirksliga-Fußballer des SV Grün-Weiß Calberlah haben nach dem Abstieg aus der Landesliga etwas Anlaufzeit gebraucht. Nun aber sind sie in der neuen Spielklasse richtig angekommen: Am Sonntag setzte sich die Elf von Trainer „Charly“ Melaouah gegen den FC Brome mit 4:1 (1:1) durch und feierte den dritten Sieg in Folge.

Kevin Leja bringt Calberlah in Front

„Wir haben sehr gut und konzentriert begonnen“, lobte Melaouah, dessen Team sich in Spielminute 18 dafür auch belohnte: Kevin Leja erzielte das 1:0 für die Grün-Weißen. „Wir hatten dann zwei, drei tausendprozentige Chancen, die du machen musst“, haderte Melaouah, denn: Calberlah brachte die Kugel kein weiteres Mal im Kasten unter, stattdessen fanden die Bromer besser in die Partie. „Sie hatten zwei brandgefährliche Konter“, unterstrich Melaouah. SVC-Schlussmann Marcel Hekkel verhinderte den Ausgleich, doch auch er war wenig später nach einer Ecke machtlos. Yannick Mühe staubte zum 1:1 ab.

„Das war zu dem Zeitpunkt nicht ganz unverdient, wir hätten aber das 2:0 machen müssen“, kommentierte Melaouah. „Ich konnte meiner Mannschaft in der Pause keinen großen Vorwurf machen. Der Ball lief sehr gut, wir haben aber die Tore nicht geschossen“, führte der Übungsleiter des SVC aus.

Phil Sokolowski bricht den Bann

Das sollte sich zehn Minuten nach der Pause allerdings ändern. Phil Sokolowski sorgte per Gewaltschuss aus sieben Metern aus dem Gewühl heraus für die erneute Calberlaher Führung. „Das war so ein bisschen das Spiegelbild. Es musste erst ein brachialer Phil kommen, der den Ball unter die Latte nagelt“, sagte Melaouah, der das 2:1 als „Dosenöffner“ bezeichnete. Nur etwa 120 Sekunden später erhöhte Kevin Brodöhl auf 3:1, obwohl er beim Abschluss in den Boden getreten war. Bromes Keeper Tim Schulze rutschte die Kugel durch. „Der Doppelschlag hat Brome das Genick gebrochen. Alles in allem haben wir verdient gewonnen“, resümierte Calberlahs Coach. Der eingewechselte Merlin Plagge erzielte in Minute 74 den 4:1-Endstand.

Tore: 1:0 Leja (18.), 1:1 Mühe (34.), 2:1 Sokolowski (56.), 3:1 Brodöhl (58.), 4:1 M. Plagge (74.).

