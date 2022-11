Für Hillerse braucht es Lösungen im letzten Drittel

Hillerse. Endlich wieder ein Heimspiel: Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Hillerse empfangen am Sonntag den Tabellensiebten aus Reislingen.

Nach vier Auswärtsauftritten am Stück dürfen die Bezirksliga-Fußballer des TSV Hillerse am Sonntag wieder einmal zu Hause ran. Von 14 Uhr an geht es für den weiterhin ungeschlagenen Spitzenreiter gegen den SV Reislingen/Neuhaus. „Die Reislinger leben von ihren Einzelspielern, sie haben sehr gute Kicker dabei. Da müssen wir aufpassen“, warnt Hillerses Coach Julian Wildemann.

Während der TSV in den vergangenen drei Partien neun Punkte holte und dabei ein Torverhältnis von 14:3 vorzuweisen hatte, ist Reislingen zuletzt viermal ohne Sieg geblieben und hat in dieser Zeit nur zwei Zähler eingefahren. Zu Beginn der Saison waren die Gäste sogar an der Tabellenspitze zu finden, aktuell reicht es „nur“ noch zu Platz 7. Wildemann: „Der Gegner hat das Glück aktuell nicht auf seiner Seite. Es ist dankbar für eine Mannschaft, die zuletzt viel verloren hat, dann beim Tabellenführer zu spielen. Reislingen kann ohne Druck in die Partie gehen und wird kämpfen.“

Es sei eine Möglichkeit, dass Spielertrainer Giuseppe Marchese und Co. etwas defensiver ausgerichtet agieren werden als in den Wochen zuvor. 13 Gegentreffer kassierten die Reislinger in besagten vier Begegnungen. „Die Gegner spielen gegen uns inzwischen immer defensiver, es könnte ein Geduldsspiel für uns werden“, mutmaßt der Hillerser Trainer. Dementsprechend wird beim Primus aktuell auch trainiert. „Wir haben uns da mehrere Lösungen erarbeitet, das Spiel im letzten Drittel ist ein wichtiger Trainingsinhalt bei uns.“

Training ist das Stichwort: Fabio Maire ist wieder ins Training eingestiegen, Fabian Busse ebenso. „Wir werden mal schauen, ob die Partie am Sonntag für Fabian noch zu früh kommt“, sagt Wildemann. Definitiv nicht zur Verfügung stehen wird Tim Laffert, der sich beim 4:1-Sieg in Groß Oesingen eine Verletzung an der Leiste zuzog. „Das trifft uns schon“, gibt Wildemann im Hinblick auf den Ausfall des Defensivallrounders zu.

