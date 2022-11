„Erster Gradmesser“ für SSV Kästorf unter Chris Borgsdorf

Kästorf. Der SSV Kästorf ist am Sonntag beim TSV Landolfshausen/Seulingen zu Gast.

Für Joe Brandt (rechts) und den SSV Kästorf geht es am Sonntag auf Reisen. Die Rot-Weißen sind beim TSV Landolfshausen/Seulingen zu Gast.

Hinter dem Fußball-Landesligisten SSV Kästorf liegen turbulente Tage. Mittwoch vor einer Woche trennten sich die Rot-Weißen von den Coaches Sven Scholze und Arne Hoffart, der bisherige Torwarttrainer Chris Borgsdorf übernahm und führte die Kästorfer gegen Spitzenteam SSV Nörten-Hardenberg zu einem 1:1. Nach einer regulären Trainingswoche geht es für Borgsdorf und Co. nun am Sonntag (14 Uhr) zum TSV Landolfshausen/Seulingen.

Bis zur Winterpause ist Borgsdorf für die sportlichen Geschicke des SSV verantwortlich – und er ist voll des Lobes für sein Team. „Wir haben beim Training 18 Spieler, das ist eine überragende Beteiligung. Das sind alle Jungs, die nicht verletzt sind. Jeder nimmt seine Rolle an, es macht echt Spaß“, betont Borgsdorf. Zu den verletzten Akteuren gehören mit Nico Gercke und Dimitrios Tsampasis allerdings absolute Leistungsträger, hinter dem Einsatz von Noah Mamalitsidis steht aktuell noch ein Fragezeichen.

Mehr als drei Punkte noch bis zur Winterpause einfahre, lautet das Ziel beim SSV Kästorf

Die Lage bei den Gästen ist weiterhin ernst, der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt nur vier Zähler. „Wir haben gegen Nörten-Hardenberg einen wichtigen Punkt geholt, den man uns vielleicht nicht zugetraut hätte. Wir müssen weiter in der Lage sein, zu punkten“, erklärt Borgsdorf. Bei noch drei Spielen bis zur Winterpause gibt er vor: „Es sollten mehr Punkte dabei herauskommen als wir Spiele haben. Das ist ein Ziel, das ich mir gesetzt habe. Die Jungs wollen sowieso immer punkten und gewinnen.“

Das soll am besten schon am Sonntag gelingen, eine einfache Aufgabe steht den Kästorfern beim Tabellennachbarn aber nicht bevor. „Das wird ein ganz anderes Spiel als gegen Nörten-Hardenberg und ein erster Gradmesser. Wir werden mehr Ballbesitz haben und dann ist die Frage, was wir damit machen“, blickt Borgsdorf voraus. „Der TSV ist ein unberechenbarer Gegner, das zeigen auch die Ergebnisse. Die Truppe ist körperlich robust.“

