0:3 – die Luft wird für den MTV Gifhorn immer dünner

Gifhorn. Die Schwarz-Gelben verpassen beim SV Ahlerstedt/Ottendorf die Führung und bleiben beim 0:3 zum neunten Mal in dieser Saison ohne Tor.

Zurück in der Startelf: Routinier Mario Petry (links) hatte für den MTV Gifhorn in Ahlerstedt die 1:0-Pausenführung auf dem Fuß.

Nun ist es nur noch ein Tor, das die Oberliga-Fußballer des MTV Gifhorn von den Abstiegsrängen trennt. Die Schwarz-Gelben mussten sich beim Aufsteiger SV Ahlerstedt/Ottendorf mit 0:3 (0:2) geschlagen geben und blieben damit bereits zum neunten Mal in dieser Saison ohne eigenen Torerfolg.

Keine Frage, es ist eine Zahl, die deutlich macht, wo den MTV vor allem der Schuh drückt. In 9 von 15 Spielen gelang den Gifhornern kein Treffer – Ligaspitze in negativer Hinsicht. Gleiches gilt für die 15 Tore, die die Elf von Coach Georgios Palanis bislang lediglich erzielt hat. 15 Spiele, 15 Tore, 15 Punkte: Die Luft wird immer dünner ...

Denker und Petry lassen Chancen zum 1:0 liegen

Dabei hatten die Gäste beim Aufsteiger im Landkreis Stade gut in die Partie gefunden. „Ahlerstedt hatte anfangs Probleme mit unserem Spiel“, berichtete Palanis, der defensiv mit einer Fünferkette agieren ließ. „Wir haben auch 1, 2 gute Aktionen nach vorne gehabt“, sagte der MTV-Coach und verwies auf die Möglichkeiten von Lasse Denker und Mario Petry, der in aussichtsreicher Position dem Torwart den Ball jedoch in die Arme schoss.

Der große Unterschied zwischen den beiden Mannschaften sollte sich im weiteren Spielverlauf dann allerdings zeigen: die Zweikampfführung. Die Ahlerstedter waren einfach griffiger, galliger und entschieden die Mehrzahl der Duelle für sich. Dabei hatte Palanis extra auf die Zweikampfführung hingewiesen, vor der Robustheit der Hausherren gewarnt.

Gerade im zentralen Bereich übernahmen die Gastgeber das Kommando – und so fiel auch der Führungstreffer nach rund einer halben Stunde nach einem Ballverlust der Gifhorner durch die Mitte. Schließlich war Luqman Krugmeier zur Stelle und überwand MTV-Kapitän Tobias Krull im Tor. Und es sollte noch in Halbzeit 1 dicker kommen für die Gäste: Ahlerstedts Torjäger Darvin Stüve (39. Minute) erhöhte mit seinem 11. Saisontreffer auf 2:0 – und hat damit acht Tore mehr erzielt als der erfolgreichste MTV-Stürmer (Salih Ayaz, 3).

Palanis: „Uns fehlt die letzte Entschlossenheit“

„Ahlerstedt hat auf dem schmalen Platz viel mit langen Bällen agiert und ist auf die zweiten Bälle gegangen“, erklärte Palanis, der einfach „mehr Dynamik und mehr Zug zum Tor“ bei den Hausherren sah.

Daran änderte auch sein taktischer Wechsel nach der Pause nichts: Für Arne Jaeger kam mit Malte Leese ein zweiter zentraler Stürmer ins Spiel, fortan agierte der MTV im 4-4-2-System. Allerdings ohne den erhofften Erfolg. „Wir hatten schon ein paar Aktionen. Aber bei uns fehlt einfach die letzte Entschlossenheit“, monierte der Gifhorner Trainer: „Wir versuchen es oftmals auch zu kompliziert und treffen offensiv die falschen Entscheidungen.“ Kurzum: Es gibt viele Faktoren, die dazu führten, dass der MTV eben schon neunmal ohne Torerfolg geblieben ist.

MTV Gifhorn: Krull – Pieper, F. Schröder, Hajdari, Jaeger (46. Leese), Hashagen (83. Grah) – Upmann, Melvin Luczkiewicz (78. Rudt) – Marvin Luczkiewicz, Petry (69. Ayaz), Denker (69. Friederichs).

Tore: 1:0 Krugmeier (32.), 2:0 Stüve (39.), 3:0 Krugmeier (87.).

