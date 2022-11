Hillerse II gewinnt das „kleine Derby“ in Leiferde

Fußball-Kreisliga-Spitzenreiter FC Schwülper feierte einen 7:1 (2:0)-Kantersieg gegen Kellerkind Wesendorfer SC, das wiederum durch den ersten Saisonsieg des VfL Wittingen auf den letzten Platz abrutschte. Außerdem überzeugte der SV Westerbeck im Verfolgerduell gegen den TSV Vordorf.

SV Westerbeck – TSV Vordorf 5:0 (2:0). Tore: 1:0 Strimbanu (16.), 2:0 Hladuniuk (19.), 3:0 Beer (51.), 4:0 Strimbanu (55.), 5:0 Helms (70.).

Überraschend deutlich fertigten die Gastgeber den Bezirksliga-Absteiger aus Vordorf ab. Damit schob sich der SV in der Tabelle auf Rang 4 – direkt vor die Mannschaft von Trainer Heinz-Günter Scheil. „Das war das beste Spiel meiner Truppe in der laufenden Saison“, jubelte Westerbeck-Trainer Matthias Weiß. Eugeniu Strimbanu (16. Minute) und Leszek Hladuniuk (19.) brachten die Gastgeber früh auf die Siegerstraße: „Wir haben sehr stark angefangen und hätten eigentlich in der ersten Halbzeit schon 4:0 führen müssen.“ Nach dem Seitenwechsel drückte die Weiß-Elf weiter aufs Tempo und belohnte sich durch Tore von Hendrik Beer (51.), Andre Helms (70.) sowie Strimbanus zweiten Streich (55.). „Das Ergebnis geht auch in der Höhe so in Ordnung“, befand Weiß.

FC Schwülper – Wesendorfer SC 7:1 (2:0). Tore: 1:0 Ganski (8.), 2:0 N. Wintgen (16.), 2:1 Mennerich (51.), 3:1 Ganski (63.), 4:1 Boguschewski (70.), 5:1 Schade (78.), 6:1 Macht (82.), 7:1 Schade (90.).

Seinen höchsten Saisonsieg feierte Liga-Primus FC Schwülper gegen das neue Schlusslicht aus Wesendorf. „Von Beginn an war klar, dass wir das Spielfeld als Sieger verlassen werden“, betonte Schwülpers Trainer Marvin Homann nach dem Schlusspfiff. FC-Torjäger Andrej Ganski markierte seine Saisontore 8 und 9, auch Sturmpartner Marlon Schade glänzte mit einem Doppelpack. „Das einziges Manko war unsere Chancenauswertung, denn wir hätten durchaus noch mehr Tore erzielen können“, monierte Homann, der ansonsten rundum zufrieden war: „Der Sieg ist klar verdient.“

SV Leiferde – TSV Hillerse II 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Gerlof (43.), 0:2 Sonntag (76.).

„Eigentlich waren wir richtig gut im Spiel“, konstatierte SV-Coach Stefan Schmidt trotz der Niederlage im kleinen Samtgemeinde-Derby und der nun sechs Zähler Rückstand auf den Rivalen aus dem Nachbarort. Während sich die Gäste etwas Luft im Abstiegskampf verschafften, hat die SV weiterhin nur fünf Punkte Vorsprung auf das Tabellenende. „Wir haben drei hundertprozentige Chancen verballert, sind dann aber dem 0:1 hinterhergelaufen“, ärgerte sich Schmidt nach dem Treffer der Schwarz-Weißen durch Tim Gerlof (43.).

Nach der Pause rannten die Hausherren weiter an, doch die „Chancenauswertung blieb weiter mangelhaft“. So bestrafte Daniel Sonntag (76.) die SV und machte den Hillerser Derbysieg perfekt. Schmidt: „Eigentlich kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, denn sie hat alles versucht.“

SV Triangel – VfL Knesebeck 0:3 (0:3). Tore: 0:1 Meinecke (10.), 0:2 Meinecke (17.), 0:3 Reinecke (35.).

Eine Heimniederlage kassierte die Mannschaft von SV-Coach Detlev Weber gegen seinen Ex-Verein VfL Knesebeck – Weber trainierte den VfL drei Jahre lang. Den ersten Durchgang verschlief Triangel komplett und lag bereits zur Pause mit 0:3 hinten.

MTV Gamsen – SV BW Rühen 5:0 (3:0). Tore: 1:0 Scholten (11.), 2:0 Emmermann (32.), 3:0 Strelow (41.), 4:0 Zaeefi (62.), 5:0 Outtara (79.).

„Wir hatten vor dem Spiel viele angeschlagene Spieler, die aber auf die Zähne gebissen haben. Ich finde es total klasse, wie sich die Jungs in den Dienst der Mannschaft gestellt haben“, zeigte sich Gamsens Trainer Ingo Matzellus beeindruckt von der Mentalität seines Teams nach dem Heimspiel unter der Woche gegen den FC Schwülper (2:3). Am Ende stand ein souveräner Heimsieg für die Schwarz-Weißen zu Buche. „Meine Mannschaft hatte einen Sahnetag“, so Matzellus.

TSV Brechtorf – VfL Wittingen 2:4 (2:1). Tore: 1:0 Fricke (14.), 2:0 Kaersten (30.), 2:1 Liedtke (38.), 2:2 Suskevic (69.), 2:3 Brauner (72.), 2:4 Liedtke (77.).

Erster Saisonsieg für den VfL: Das Team von Peter Grünheid drehte einen zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand und gab die „rote Laterne“ an den Wesendorfer SC ab.

SV Meinersen – SV Welat Gifhorn 3:1 (1:1). Tore: 1:0 Feldmann (32.), 1:1 Nemr (42.), 2:1 Langner (47.), 3:1 Feldmann (75.).

„Es war ein verdienter Sieg meiner Mannschaft“, betonte SV-Trainer Ron Glindemann, der auf eine Vielzahl von Akteuren verzichten musste.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de