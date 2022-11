Hannes Wichmann (am Ball), Max Lauterbach (links daneben) und der MTV gewannen in Wolfenbüttel souverän.

Volleyball-Landesliga MTV Gifhorn findet schnell wieder in den Rhythmus und siegt

Drittes Spiel – dritter Sieg. Die Männer des MTV Gifhorn haben ihren starken Saisonstart in der Volleyball-Landesliga in letztlich souveräner Manier ausgebaut. Bei der zweiten Mannschaft des Wolfenbütteler VC gewannen die Mühlenstädter mit 3:0 (25:23, 25:21, 25:13) – und das, obwohl sie zuvor sieben Wochen ohne Einsatz gewesen waren. „Ich bin froh, dass wir schnell in den Rhythmus gefunden haben. Das war vorher ein großes Fragezeichen. Unter dem Strich bin ich sehr zufrieden“, resümierte MTV-Trainer Werner Metz.

„Der erste Satz war am engsten“, sagte Metz. Beim Stand von 24:21 boten sich den Gästen drei Chancen auf den Gewinn des Durchgangs. Nachdem sie zwei liegen gelassen hatten, wurde es die dritte. „Der zweite Satz war dann etwas deutlicher“, erklärte Metz, der allerdings betonte, dass die Wolfenbütteler bis zum Stand von 20:21 aus ihrer Sicht in Reichweite gewesen seien. In der Folge sicherte sich Schwarz-Gelb aber vier von fünf Punkten und führte mit 2:0.

Widerstand der Wolfenbütteler im dritten Satz schnell gebrochen

„Wir waren immer in Führung“, hob der Coach hervor. Das sollte sich auch im dritten und letzten Satz nicht ändern. Der Widerstand der Lessingstädter war gebrochen, Gifhorn führte schnell mit 7:1 und baute den Vorsprung weiter aus. Am Ende stand ein deutliches 25:13. „Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert, es gibt extrem wenig Negatives zu sagen“, fasste Metz zufrieden zusammen. Weiter geht es für den Tabellendritten am 26. November (15 Uhr) mit dem Auswärtsauftritt gegen den FC Wenden II.

