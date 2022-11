Duo des MTV Gifhorn holt überraschend Silber

Gifhorn. In Köln trennt Lutz Meyer und Wolfgang Sievert nur ein Punkt von Gold. Sandra Behne triumphiert in Köln im Doppel.

Der große Triumph bei den Colgone Open im Pickleball war für Lutz Meyer und Wolfgang Sievert vom MTV Gifhorn im Herrendoppel ganz nah. 120 Aktive aus zehn Nationen waren dabei, nach einer knappen Finalniederlage war aber auch die Silbermedaille entsprechend ein großer Erfolg für das Duo. Sandra Behne, ebenfalls vom MTV, war an der Seite von Marita Lewe aus Nordrhein-Westfalen indes nicht zu stoppen.

Behne schrieb somit weiter an ihrer Erfolgsgeschichte. Egal, wo die Gifhornerin an den Start geht – am Ende schafft sie es immer aufs Treppchen. Nach klaren Erfolgen in der Vorrunde blieb das Gespann auch in der K.o.-Runde ohne Satzverlust und sicherte sich somit hochverdient Platz 1.

Meyer und Sievert traten indes als Außenseiter an. Dass sie sich mit drei Siegen und einer Niederlage für das Halbfinale qualifizierten, war bereits eine Überraschung. Doch damit nicht genug: In der Vorschlussrunde wiesen die Gifhorner mehrfache deutsche Meister aus Nordrhein-Westfalen in die Schranken. Im Finale hatten sie gar Matchball in Durchgang 2, nutzten diesen aber nicht und verloren gegen ein belgisches Duo doch noch in drei Sätzen.

