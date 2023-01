Der Sport im Landkreis Gifhorn beendet die Weihnachtspause

Fußball im Freien und in der Halle, Reiten oder Volleyball – der Sport im Landkreis Gifhorn beendet am Wochenende seine Weihnachtspause.

Fußball

Seit dem 3. Januar ist Oberligist MTV Gifhorn wieder im Training – am Sonntag steht bereits das erste Testspiel auf dem Programm. Von 14 Uhr an gastiert das Team von Trainer Georgios Palanis auf Kunstrasen beim FC Einheit Wernigerode (9. der NOFV-Oberliga Süd).

„Sonst habe ich am ersten Wochenende keinen Test absolviert. Aber die Zeit bis zum Start ist nicht so lange“, erklärt Palanis, dessen Elf bereits am 5. Februar ihr erstes Punktspiel gegen den MTV Eintracht Celle absolviert. „Wir treffen gleich auf einen Gegner, der uns viel abverlangen wird“, meint Gifhorns Trainer, der Stand heute mit 23 Akteuren in den Harz reisen wird. „Wir nehmen mit, was gesund und nicht verletzt ist.“ Dazu gehören auch die vier A-Jugendlichen Bjarne Marek, Seymen Güngör, Jarne Luis Wöckener und Mohamed Abdalla, der von der U19 des TSV Havelse kam. Ansonsten haben die Gifhorner allerdings ein paar gesundheitlich angeschlagene Akteure. Sicher nicht dabei sein werden Michel Grah, Wayne Rudt und Malte Leese, der in der nächsten Woche am Knie operiert wird.

„In Wernigerode werden wir nicht nur läuferisch, sondern auch körperlich gleich gefordert“, unterstreicht Palanis, dessen Schützlinge möglichst schnell wieder zu ihrem Rhythmus finden sollen. „Die Jungs haben über die Feiertage kurz abschalten können. Jetzt geht es darum, wieder in den Tritt zu kommen“, stellt der MTV-Coach klar.

Hallenfußball

Budenzauber bekommen die Zuschauer in der Sporthalle an der Grundschule in Groß Schwülper gleich an zwei Tagen geboten, denn der Papenteich-Cup geht am Samstag in seine mittlerweile 8. Auflage. Den Anfang machen die C-Juniorinnen des FC Schwülper ab 10 Uhr. Im Anschluss (16.30 Uhr) stellen die Herrenmannschaften ihre Fähigkeiten auf dem Hallenparkett unter Beweis. Nach der Siegerehrung wird es eine kleine Aftershowparty mit DJ geben. Am Sonntag (10 Uhr) beschließen die A-Junioren das Turnierwochenende.

Reiten

„Ich glaube, es wird die größte Veranstaltung, die wir bislang hatten“, betont Gastgeber Markus Braunisch mit Blick auf das Neujahrsspringen des RV Moorhof, das am Samstag von 14 Uhr an in der Reithalle an der Moorstraße stattfindet. „Die Leute sollen sich bei uns einfach so wohlfühlen, dass sie im nächsten Jahr dann wiederkommen“, unterstreicht er.

Los geht’s mit einer Spezial-Springprüfung der Klasse E, bei der die Zeit außen vor bleibt, so dass es mehrere Sieger geben dürfte. Das könnte auch in der anschließenden A-Prüfung mit Seniorenausgleich der Fall sein. Nach einer Hengstschau des Haupt- und Landesgestüts Neustadt (Dosse) und der Hengststation Müller (Danndorf) und dem Besuch des Pastors feiert ein sogenanntes Schauhochspringen gegen 17.30 Uhr seine Premiere. Es tritt die Nachfolge des traditionellen Mächtigkeitsspringens über die Mauer an.

Volleyball

Gleich mit einem Heimspiel-Doppelpack geht’s für die Frauen des MTV Gifhorn am Samstag los. Von 14 Uhr an haben sie in der Sporthalle der BBS II (I. Koppelweg) den Tabellenvierten MTV Braunschweig und Schlusslicht Wolfenbütteler VC II zu Gast. „Es würde uns guttun, einige Punkte zu sammeln und den Schwung mitzunehmen“, sagt Coach Werner Metz, der das Polster nach unten zum Jahresbeginn gerne vergrößern möchte.

jne/juv

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de