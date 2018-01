TSV Germania veranstaltet Hockeyturnier

Helmstedt Der TSV Germania Helmstedt hofft auf zahlreiche Unterstützung: Am Sonntag findet ein Punktspiel-Hockeyturnier für Mädchen der Altersklasse C statt. Los geht es ab 11 Uhr in der Halle des Gymnasiums Julianum. „Sollten Sie einmal den weiblichen Hockeynachwuchs und...