Heimstärke gegen Aufwärtstrend

Derbytag in der Handball-Landesliga: Der HSV Warberg/Lelm empfängt am Samstag die HG Elm zum Helmstedter Kreisduell. Die Partie steigt in der Süpplinger Nord-Elm-Halle, angepfiffen wird sie um 18.45 Uhr. Die Ausgangslage ist klar: Die HG Elm hat den Erfolgsdruck,...