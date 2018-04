1:1 – TuS und SG spielen remis

Beienrode Am gestrigen Freitagabend traten in der 1. Fußball-Kreisklasse der TuS Beienrode und die SG Offleben/Büddenstedt gegeneinander an. Allerdings blieb das Nachholspiel ohne Sieger, 1:1 (1:1) lautete der Endstand. Bereits nach 13 Minuten brachte Philipp Strümpel...