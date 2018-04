Schöningen will den ersten Sieg in 2018

Schöningen. Die Trendwende soll her: Die B-Junioren der JSG Schöningen sind in der Fußball-Bezirksliga gefordert, am Samstag steht das Gastspiel bei der JSG Sassenburg an. Das Ziel: Es soll den ersten Sieg in 2018 für Schöningen geben. Allerdings warnt Jens Fust,...