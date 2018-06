Das erwartet die FSV im Endspiel

Schöningen. Ein Gegner steht noch vor den Fußballern der FSV Schöningen, ehe womöglich der Bezirkspokal in die Höhe gereckt werden darf. Doch der SSV Kästorf ist am Sonntag (15 Uhr) eine hohe Hürde. Schließlich hat sich der Landesliga-Aufsteiger in seinem ersten...