Handballfreunde Helmstedt legen mit fünf Neuen los

Es war ein lockeres Anschwitzen, mehr noch ein intensives Kennenlernen. Handball-Oberligist HF Helmstedt-Büddenstedt ist in die Vorbereitung auf seine siebte Saison in Folge in der vierthöchsten deutschen Spielklasse gestartet. Ein bisschen laufen im Maschstadion, ein Volleyballspiel im Sand, ein...