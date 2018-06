TSV Germania Helmstedt: Siegesserie hält zum Abschied an

Helmstedt. Mit einem Sieg verabschiedete sich der TSV Germania Helmstedt aus der Fußball-Bezirksliga 1: Trotz des freiwilligen Rückzugs in die Kreisliga gewannen die Helmstedter zum Abschluss mit 3:2 (1:1) beim TSV Hehlingen. Nach dem sechsten Erfolg in Serie und einer Platzierung in der oberen...