Der FCH macht’s mit „Köpfchen“ – 5:0 gegen Othfresen

Nach zwei Unentschieden zum Saisonauftakt gelang dem Fußball-Bezirksligisten FC Heeseberg am dritten Spieltag der Staffel 3 der erste Sieg. Nur zwei Wochen nach dem Eröffnungsspiel beim FC Othfresen kam es schon zum Rückspiel in Watenstedt, das die Heeseberger in überzeugender Manier mit 5:0 (3:0)...