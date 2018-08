FSV Schöningen reist zum Favoritenschreck

Schöningen. Mit drei Siegen in drei Spielen ist Fußball-Bezirksligist FSV Schöningen gut in die Punktspielsaison gestartet. Nach zwei Erfolgen im Wolters-Bezirkspokal (4:2 gegen FC Schunter und 2:0 gegen Landesligist Vorsfelde) will die Elf von FSV-Trainer Nils Osteroth am Mittwochabend (19 Uhr)...