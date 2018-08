TSV: Über Konter zum Erfolg

Zu Gast beim Oberliga-Aufsteiger und zu Hause gegen den Oberliga-Absteiger: Die Frauenfußball-Teams TSV Barmke und STV Holzland bekommen es am morgigen Sonntag mit Liga-Neulingen zu tun. Oberliga Eintracht Braunschweig – TSV Barmke (So., 16 Uhr). Der Oberligist TSV Barmke reist am morgigen Sonntag...