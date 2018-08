Der Helmstedter Sportkalender

Foto: Sebastian Priebe / regios24

Auftakt für die Handballer: Die erste Pokalrunde steht an diesem Wochenende an – und unter anderem wird auch bei der HG Elm in Schöningen gespielt. Allerdings wird das Team von Trainer Rene Libbe auf einige Stammkräfte wie Marian Valerica Tirna (im Bild) verzichten müssen.