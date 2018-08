0:1-Niederlage – Helmstedt wartet weiter auf ersten Sieg

Den Fehlstart abgewendet: Die A-Junioren-Fußballer der JSG Schöningen gewannen am zweiten Spieltag der Landesliga in Göttingen mit 6:2. Weniger Erfolg hatten indes die Helmstedter A-Juniorenteams in der Bezirksliga. Landesliga JSG Sparta-Wende Göttingen – JSG Schöningen/Königslutter 2:6 (2:1)....