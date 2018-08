VfL zum Auftakt in Favoritenrolle

Als Favorit geht Handball-Landesligist VfL Lehre am Sonntag ins Heimspiel gegen die HSG Langelsheim/Astfeld. Der Saisonauftakt des VfL wird um 17 Uhr in der Sporthalle am Rosinenweg in Lehre angepfiffen. Die Gäste waren in der vergangenen Saison als Tabellenletzter sportlicher Absteiger. Erst der...