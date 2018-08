Mit stabilerer Abwehr möglichst früh zum Klassenerhalt

Dieser Auftakt hat es in sich. Landesligist HG Elm startet am Samstag (18.30 Uhr) bei Vizemeister SG Zweidorf/Bortfeld in seine zweite Saison als Handball-Spielgemeinschaft. Das Team aus dem Kreis Peine gilt fast traditionell zum Kreis der Aufstiegskandidaten. In Schöningen und Schöppenstedt werden...