Schunter: Diszipliniert spielen – und nachlegen

Die Weichen werden in Wahrenholz gestellt: Die Bezirksliga-Fußballer des FC Schunter treten am Sonntag (15 Uhr) im Gifhorner Nordkreis beim VfL Wahrenholz an und wollen sich in der Staffel 1 mit einem Sieg von unten absetzen. „Dann hätten wir den Anschluss ans Mittelfeld geschafft, das wäre...