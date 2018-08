TuS: Relegation als letzte Chance

Einer von dreien – die Lotterie der Hoffnung ist eröffnet. Am vergangenen Wochenende verpasste Essenrodes erste Mannschaft nur knapp den Wiederaufstieg in die Faustball-Regionalliga. Durch den verpassten Aufstieg muss das Team an diesem Sonntag sogar um den Klassenerhalt in der Verbandsliga bangen....