TSV Lelm weiht Wurfanlage ein

In Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste aus Sport und Politik wurde am Mittwochabend die neue Wurfanlage des TSV Lelm in Königslutter auf der Sportanlage am Schwimmbad eingeweiht. Torsten Dill, Abteilungsleiter beim TSV Lelm, bedankte sich in einer emotionalen Ansprache bei allen die das Projekt mit...