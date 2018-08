Der FC Nordkreis kommt langsam in Fahrt

Ein Aufsteiger an der Spitze und ein Trio ohne Sieg. Am 5. Spieltag der Fußball-Kreisliga wollen drei Teams den ersten „Dreier“ der Saison. Der überraschend an der Spitze stehende TVB Schöningen hofft in Essenrode hingegen auf den nächsten Erfolg. STV Holzland – TSV Grasleben (Sbd., 15 Uhr). Gegen...