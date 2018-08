Barmke peilt nächsten Sieg und damit „den optimalen Start“ an

Während am Sonntag in der 1. Fußball-Kreisklasse unter anderem in Barmke ein Absteiger-Duell steigt, reist Überraschungs-Tabellenführer FC Heeseberg II zur SG Offleben/Büddenstedt. TSV Barmke – SV Esbeck (So., 15 Uhr). In Barmke bittet der TSV am Sonntag den SV Esbeck zum Duell der...